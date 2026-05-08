Aynı gün Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdiğini söyleyen Gökhan Böcek, İstanbul Başsavcı Vekiline verdiği ifadesinde, “Veli Ağbaba ile bir proje lansmanında karşılaştım onun dışında yüz yüze görüşmedim. Bahsettiğim konudan dolayı beni aradı. Kendi numarasından mı ya da başka numaradan mı aradı hatırlamıyorum. Ancak hatırladığım kadarıyla Facetime ya da Whastapp üzerinden görüştük. Bu görüşmeden yaklaşık 10-15 gün sonra Ankara'ya gittim. Genel merkezde ismini bilmediğim bir şahsa parayı teslim ettim. Bu kişi Veli Ağbaba'yı aradı benimle konuşturdu. Veli Ağbaba parayı o şahsa teslim etmemi söyledi. Bu kişinin adını ve görevini bilmiyorum.” dedi.

“VELİ AĞBABA 1 MİLYON EURO İSTEDİ”

Genel merkeze gittiğinde danışmaya ismini söyleyerek girdiğini anlatan Böcek, “Yukarıda beni beklediklerini söyleyip 6. kata doğrudan çıkardılar. Bu şahısla 6. katta karşılaştım. Parayı teslim ettim. Para teslim ettiğim şahıs 35-40 yaşlarında, 1.75-1.80 boylarında, esmer, orta kilolarda biriydi. Şivesi olup olmadığını hatırlamıyorum. Bu kişiyi sadece bir defa gördüm. Babam daha önce genel merkezin maddi destek talepleri olabilir, yardımcı ol demişti. Veli Ağbaba seçim döneminde kullanmak için bir otobüs almamı istemişti. Sonra bu otobüsü aldıklarını söyledi. Benden 1 milyon euro yardımda bulunmamı istedi. Parayı ne için istendiğini sordum bana Özgür Özel'in talimatı olduğunu, adaylık ücreti gibi düşün dedi. Bunun dışında benden talepleri olmadı. Babamdan talepleri olup olmadığını bilmiyorum. Bu konuda bana birşey söylemedi. Ankara'ya gittiğimde genelde Marriott ya da Sheraton otelde kalıyordum buradan kayıtlarım temin edilebilir” dedi.

“PARANIN KAYNAĞI O DEĞİL”

Şüpheli Rıdvan Güzel’in Manavgat' taki Lui isimli otel hisselerini satıp parasını Muhittin Böcek'in aday gösterilmesi için 2023 Eylül veya Ekim aylarında Gökhan Böcek'e teslim ettiği iddiası soruldu. Gökhan Böcek ise “Rıdvan Güzel' in ortaklıktan ayrıldığını biliyorum. Ancak ortaklığını bitirme sebebini bilmiyorum bahsi geçen iddialar ile bir alakam yoktur. Kendisinden böyle bir para almadım” yanıtını verdi.

FETTAH TAMİNCE DETAYI

Gökhan Böcek’e sürekli İstanbul’da Rixos Pera bölgesinde verdiği sinyaller ve Fettah Tamince ile tanışıklığı ve aralarındaki ticari ilişki soruldu. Bu soruya ise, “Fettah Tamince'yi tanırım ancak kendisi ile özel görüşmem olmadı. Karşılaştığım olmuştur. Halihazırda Antalya Lara'da konut projesi yaptığını biliyorum. Buranın imarı ile ilgili sorunlar olduğunu ve bu sorunların çözülmediğini basından duymuştum. Bu konudan dolayı belediye ile davalık olmuşlardı. Son durumunu bilmiyorum.” şeklinde konuştu.

“ESKİ EŞE 1 EV VE 80 MİLYON LİRA PARA VERDİM”

Eski eşi Zeynep Kerimoğlu ile mesajlarında İstanbul Rixos Tersane projesinden 1 tane ev alacağı iddiasını yalanladı. Eski eşinin beğendiği evleri kendisine gönderdiğini söyleyerek, “Zeynep' e Casaluna'dan 1 ev ve 80.000.000 lira para verdim. Kendisine Rixos Tersane'den daire vereceğime ilişkin hiçbir şey söylemedim. Benim böyle bir vaadim olmadı ancak kendisi bana o dönemde İstanbul'da beğendiği daireleri gönderiyordu.” dedi.

“15-20 MİLYON DOLAR DEĞİL 1 MİLYON EURO VERDİM”

Samimi beyanlar verdiğini söyleyen Gökhan Böcek, “İddia edildiği gibi adaylık sürecinde 15-20 milyon dolar olarak bahsedilen parayı vermedim. Bu iddialar doğru değildir. 1 milyon euro para verdiğimi, parayı benden kimin ne için istediği hususunda bildiklerimi anlattım. Uçak ve otel kayıtlarım da beyanlarımın doğruluğunu ortaya koymaktadır. Bu hususların dikkate alınmasını istiyorum söyleyeceklerim bundan ibarettir” dedi.