Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 15.059,34 %0,13
        DOLAR 45,3647 %0,12
        EURO 53,4274 %0,48
        GRAM ALTIN 6.889,42 %1,07
        FAİZ 40,65 %-0,12
        GÜMÜŞ GRAM 117,57 %3,05
        BITCOIN 80.266,00 %0,50
        GBP/TRY 61,7781 %0,41
        EUR/USD 1,1767 %0,35
        BRENT 100,66 %0,60
        ÇEYREK ALTIN 11.264,19 %1,07
        Haberler Ekonomi Para Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak

        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak

        Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank, İtalyan UniCredit'in devralma girişimine karşı "bağımsızlık" stratejisini sertleştirerek 3 bin kişilik istihdam kesintisine gideceğini açıkladı. Banka, operasyonel verimliliği artırmak için yapay zekâ kullanımına 2030 yılına kadar yaklaşık 600 milyon Euro yatırım yapmayı planlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 14:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak

        Commerzbank, operasyonel verimliliği artırmak amacıyla 3 bin kişilik ek istihdam kesintisine gideceğini ve 2030 yılı için karlılık hedeflerini önemli ölçüde yükselttiğini duyurdu.

        Commerzbank CEO'su Bettina Orlopp, Frankfurt'ta düzenlenen toplantıda, bankanın 2030 stratejisinin beklenenden daha güçlü sonuçlar verdiğini belirterek, "Stratejimiz işliyor ve başlangıçta planlanandan çok daha yüksek bir potansiyele sahibiz." dedi.

        Orlopp, bankanın 2030 gelir hedefini 16,8 milyar Euro ve net kâr beklentisini 5,9 milyar Euro olarak açıkladı.

        Commerzbank, UniCredit'in satın alma girişimini engellemek için stratejik istihdam kesintisine gideceğini duyurdu. Banka, operasyonel verimliliği artırmak için yapay zekâ kullanımına 2030 yılına kadar yaklaşık 600 milyon Euro yatırım yapmayı planlıyor.

        REKLAM

        Yapay zekanın sağladığı otomasyon sayesinde iş gücünde yüzde 10'luk bir verimlilik artışı hedeflenirken, 38 bin kişilik kadrodan 3 bin pozisyonun kesilmesi konusunda iş konseyi ile mutabakata varıldı. Banka, bu süreç için 450 milyon avroluk bütçe ayırdı.

        15 YILIN EN İYİ PERFORMANSI

        UniCredit’in sunduğu devralma planlarını "belirsiz" ve "uygulama riskleri yüksek" olarak nitelendiren Commerzbank yönetimi, organik büyümenin hissedarlar için daha güvenli olduğunu vurguladı.

        Banka, ancak hissedarlara cazip bir prim sunulması ve bankanın KOBİ odaklı iş modelinin korunması şartıyla görüşmelere açık olduğunu yineledi.

        Yılın ilk çeyreğinde 913 milyon Euro net kâr elde eden Commerzbank, 2011'den bu yana en iyi çeyrek performansını sergiledi. Faaliyet kârı ise yıllık bazda yüzde 11 artarak 1,36 milyar Euro ile rekor seviyeye ulaştı. Analistler, faaliyet karının 1,32 milyar Euro seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu.

        İtalyan bankacılık grubu UniCredit'in, Commerzbank'ı bünyesine katmak için başlattığı hamleler, Avrupa finans tarihinin en büyük devralma faaliyetlerinden birine dönüştü.

        REKLAM

        Eylül 2024'te başlayan ve Mart 2026 itibarıyla 35 milyar Euro'luk resmi teklifle yeni bir boyuta taşınan süreç, ekonomi yönetimleri ve piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

        Süreç, Alman Federal Hükümeti'nin 2008 finansal krizinden bu yana elinde tuttuğu Commerzbank hisselerinin bir kısmını satışa çıkarmasıyla başladı.

        UniCredit, piyasa beklentilerinin aksine hisselerin büyük bir bölümünü (yüzde 4,5) tek başına satın alarak toplam payını yüzde 9’a çıkardı.

        Alman hükümeti, hisselerin geniş bir yatırımcı grubuna yayılmasını planlarken tamamının bir rakip bankaya gitmesini "hatalı bir süreç yönetimi" olarak nitelendirerek bu hamleye sert tepki gösterdi.

        UniCredit, Berlin’in siyasi muhalefetine rağmen geri adım atmayarak türev finansal araçlar yoluyla bankadaki payını artırmaya devam etti.

        2024 sonuna gelindiğinde UniCredit, potansiyel payını yüzde 21’e, 2025 yılında ise yüzde 29,9 seviyesine kadar yükselterek Alman devralma yasasındaki yüzde 30’luk "zorunlu teklif" eşiğine dayandı.

        REKLAM

        Commerzbank yönetimi ve Alman hükümetinin direnişinin temelinde, bankanın Alman ekonomisinin belkemiği olan orta ölçekli işletmeler üzerindeki kritik rolü yatıyor.

        Alman hükümeti, bankanın kontrolünün Milano’ya geçmesi durumunda Alman sanayisine verilen kredi akışının kesilebileceğinden ve Alman finans sisteminin İtalya’nın yüksek kamu borcu riskine maruz kalabileceğinden endişe ediyor.

        Mart 2026'da 35 milyar avroluk resmi pay alım teklifini sunan UniCredit, süreci tamamlamak için Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) gelecek nihai onayı bekliyor.

        "UNICREDIT GELİRSE 15 BİN KİŞİ İŞİNİ KAYBEDEBİLİR"

        Öte yandan, Alman sendikalar UniCredit kontrolünde Almanya genelinde 15 bin kişinin işini kaybedebileceği uyarısında bulunarak hükümete baskıyı artırdı.

        Commerzbank çalışan temsilcileri ve sendikalar, UniCredit’in devralma girişimine karşı banka yönetiminin bağımsız kalma stratejisine destek vererek olası bir birleşmenin "istihdam kıyımına" yol açacağı uyarısında bulundu.

        Commerzbank Genel İş Konseyi Başkanı Sascha Uebel, bankanın kendi planladığı 3 bin kişilik kesintinin, bir devralma durumunda yaşanacak kayıpların yanında çok daha az sancılı olduğunu vurguladı.

        Uebel, UniCredit’in yönetime geçmesi halinde yan kuruluşlar ve uluslararası merkezlerle birlikte 10 binden fazla çalışanın etkilenebileceğini belirtti.

        Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) temsilcisi Kevin Voss ise UniCredit bünyesindeki HypoVereinsbank ile yapılacak bir birleşmenin toplamda 15 bin kişinin işini kaybetmesine neden olabileceğini iddia ederek, "Bu birleşme ne müşteriye ne de ekonomiye katma değer sağlar." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tan Taşçı'dan 'yapay zekâ' çıkışı

        Nikbinler grubunun Mustafa Sandal için düzenlenen 'Saygı1' konserindeki performansına tepki gösteren Tan Taşçı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in konuyla ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Özdemir ise kullandığı ifadelerin, ünlü şarkıcıya yönelik olmadığını belirtti

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Küba'dan ABD'ye: Son derece tehlikeli bir yol
        Küba'dan ABD'ye: Son derece tehlikeli bir yol
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Otobüs durağında tacizciyi kayda aldı!
        Otobüs durağında tacizciyi kayda aldı!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Hiranur davasında karar çıktı! 1 müebbet, 2 tahliye!
        Hiranur davasında karar çıktı! 1 müebbet, 2 tahliye!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin detayları
        Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin detayları
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!