Portekiz Aşkı sinemada, Metot sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta vizyona giren filmler arasında maceradan drama, fantastikten gizeme uzanan yapımlar öne çıkıyor.

Mortal Kombat II, Johnny Cage'in de aralarına katılmasıyla bu kez Dünya Âlemi'nin, Shao Kahn ile kuralsız ve kanlı bir savaşta karşı karşıya gelmesini konu ediniyor.

Quentin Tarantino imzalı Kill Bill: Mevzunun Tamamı; Vol. 1 ve Vol. 2'yi tek parça, sansürsüz şekilde bir araya getiriyor.

Iron Maiden: Burning Ambition, efsanevi grubun yalnızca müzik sahnesinde değil, aynı zamanda bir kültürel hareketin doğuşunda nasıl belirleyici bir rol oynadığını mercek altına alıyor.

Cansu Dere ve Diogo Morgado'nun başrollerini paylaştığı Portekiz Aşkı, Yasemin'in, tesadüfen gittiği Portekiz'de José isimli bir yabancıyla aynı evi paylaşmak zorunda kalmasıyla başlayan kendini keşif hikâyesini beyazperdeye taşınıyor.

REKLAM

Kremlin'in Büyücüsü, Jude Law'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i canlandırdığı hikâyesiyle, genç sinemacı Vadim Baranov'un Putin'in danışmanlığına uzanan yükselişini ve Rusya'daki güç ilişkilerini konu alıyor.

İstanbul'da çekilen 'sarı filtre'li sahneleriyle gündem olan Fünye, Londra'da ortaya çıkan bir bomba tehdidi etrafında gelişen gerilim dolu olayları odağına alıyor. Aksiyon, gerilim filminin başrollerinde ise Aaron Taylor-Johnson, Theo James ve Sam Worthington var!

TİYATRO

Sürüklenmiş, 10 Mayıs'ta Paribu Art'ta baba-oğul ilişkisi, kardeşlik, yas ve ayrı düşme duygusu üzerinden ilerleyen etkileyici bir hikâyeyi seyirciyle buluşturuyor. Tim Foley imzalı oyunun yönetmenliğini ve çevirisini İbrahim Çiçek üstlenirken, Rıza Kocaoğlu ile Tuğrul Tülek sahnede bir araya geliyor.

İş görüşmesine gelen dört kişinin işe alınabilmek için girdikleri psikolojik mücadeyi sahneye taşıyan Metot, 15 Mayıs’ta Çevre Tiyatrosu'nda. Jordi Galceran imzalı oyunun yönetmenliğini üstlenen Serkan Keskin, aynı zamanda oyuncu kadrosunda da yer alıyor. Oyunda Serkan Keskin'e Sarp Aydınoğlu, Şebnem Hassanisoughi ve Yavuz Pekman eşlik ediyor.

REKLAM

KONSER

Konserde ise 11 Mayıs'ta Edis, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşurken, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı In Concert, 130 kişilik canlı senfoni orkestrası ve koro eşliğinde 15-16 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da!

Klasik müzikte Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Beethoven'ın 9. Senfonisi ile sezonu 14 Mayıs'ta İstanbul Lütfi Kırdar ICEC sahnesinde kapatıyor.

SERGİ

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nin, heykeltıraş Ayla Turan'ın otuz yıllık sanat yolculuğundan izler taşıyan Retrospektif sergisi 13 Mayıs Çarşamba'ya dek her gün ücretsiz olarak izlenebilir.

Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer’e değerlendirdi.