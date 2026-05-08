        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı: Geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım!

        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı: Geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım!

        Fenerbahçe eski başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım, yaptığı basın açıklamasında Fenerbahçe Spor Kulübü derneklerini ve taraftarını birlik ve beraberliğe çağırdı. Yıldırım,"Gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım, camia içinde bir ve beraber olalım." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 16:23 Güncelleme:
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!

        Fenerbahçe eski başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım yaptığı basın açıklamasında Fenerbahçe Spor Kulübü derneklerini ve taraftarını birlik ve beraberliğe çağırdı.

        Aziz Yıldırım’ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

        FENERBAHÇE DERNEKLERİ VE TARAFTARINA,

        Değerli Fenerbahçeliler, Fenerbahçe Spor Kulübü’nde uzun yıllar yöneticilik ve başkanlık yaptım. İyi ve kötü günlerimiz oldu. Büyük mücadeleleri birlikte verdik. Birçok engeli birlikte aştık. Fenerbahçe düşmanlarıyla birlikte mücadele ettik. İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla, bütün ömrümü Fenerbahçe’ye verdim. Fenerbahçe’yi her şeyden çok sevdim ve her şeyden çok Fenerbahçe için mücadele ettim. Arkadaşlarımla birlikte şirketler kurduk, tesisler yaptık ve şampiyonluklar kazandırdık. Bunları yaparken bazı kırgınlıklar yaşamış olabiliriz. Şimdi bu kırgınlıkları onarmanın vakti geldi. Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak, mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim. Tüm Fenerbahçelileri seviyorum. Hep birlikte başaracağımıza gönülden inanıyorum.

        Saygılarımla, Aziz Yıldırım

        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
