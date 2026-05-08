Ruhi Çenet'e karantina tepkisi: Hantavirüs tespit edilen gemideydi

23 ülkeden 150'den fazla kişi bulunan MV Hondius isimli yolcu gemisinde, üç kişi hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Arjantin'den, Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden gemide YouTuber Ruhi Çenet'in de olduğu ortaya çıktı.

Belgesel çekimi için gemide bulunduğunu söyleyen Çenet, "Bu yolculuğa çıkma nedenimiz olan dünyanın en uzak noktası Tristan da Cunha’ya ulaştık ve belgeselimizi çektik" dedi. Çenet, gemide ilk vaka sonrası önlem alınmadığını ifade ederek, “Herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler toplu yendi, toplu aktiviteler yapıldı. Dahası ilk günden daha yolcular gemiye bindirilmeden önce kan testi istenmeliydi" diye konuştu.

REKLAM

YouTube'da 18 milyon takipçisi bulunan Çenet, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. İki çocuk babası Ruhi Çenet, “Beni merak edip soranlara teşekkürler, çok ucuz kurtuldum ama aklım hâlâ orada. Gerekli kan testlerini yaptırdım” ifadelerini kullandı.

Ölüm ve karantinanın olduğu gemiden ülkeye gelen Ruhi Çenet'in, 5 gün önce İstanbul'da bir düğüne katıldığı öğrenildi. Çenet'in düğüne katıldığı fotoğraf, İstanbul'un Çatalca İlçesi'nde bulunan Fatih Mahallesi'nin muhtarı Nazan Kurtan'ın paylaşımıyla ortaya çıktı. Görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Çenet' tepki yağdı.

"İNSANDAN İNSANA BULAŞMASI OLDUKÇA SINIRLI"

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı ve İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap, dünya gündeminde yer alan hantavirüs vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Azap, "Dünyaya yayılacak büyük bir pandemi riski kesinlikle söz konusu değil" dedi. Azap, hantavirüslerde insandan insana bulaşmanın oldukça sınırlı olduğunu belirterek, "İnsandan insana bulaşma çok sınırlı ve bu sözünü ettiğimiz 20 farklı tipten sadece bir tanesine ilişkin şüpheli birtakım vaka bildirimleri var. Dolayısıyla bunlar genellikle kemirgenlerin kirletmiş olduğu ortak bir kaynaktan diğer insanlara bulaşıyor" diye konuştu.

Gemide ayrıca, sosyal medya içerik üreticisi Emin Yoğurtçuoğlu ve Melike Güner'in de olduğu öğrenildi.

GEMİNİN AKIBETİ

Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden ve yolcular arasında hantavirüs vakasından üç kişinin hayatını kaybettiği yolcu gemisi MV Hondius'un karaya yanaşmasına izin verildi. Gemideki vaka sayısı 7'ye yükselirken İspanya, 'insani zorunluluk' gereği geminin Kanarya Adaları'na demirlemesini kabul etti. İspanya'da Kanarya Adaları Valisi Anselmo Pestana, "Sakin kalalım ve sağlık sistemimize güvenelim. Her şey Dünya Sağlık Örgütü'nün rehberliğinde yapılacak" dedi. Dünya Sağlık Örgütü Salgın ve Pandemi Hastalıklarını Önleme Birimi Direktörü Maria Van Kerkhove, "Gemiyi teslim alacak olan İspanyol yetkililerle birlikte çalışıyoruz. Yetkililer, kapsamlı soruşturma, tam bir epidemiyolojik inceleme, geminin tamamen dezenfekte edilmesi ve elbette gemideki yolcular için risk değerlendirmesi yapılacağını bildirdiler" ifadelerini kullandı.