İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşanıyor

Bugün Ne Oldu? 7 Mayıs 2026'nın haberleri: Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu, Karahan'dan enflasyon ve para politikası açıklaması

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... KÜBRA'NIN CANSIZ BEDENİNE AİT PARÇALAR BARAJDA BULUNDU Faili meçhul kayıplarla ilgili yapılan yoğun çalışmalar gündemimizde. Burdur'da 30 Nisan'dan bu yana haber alınamayan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı cinayete kurban gitti. Ormanda silahla vurularak öldürüldükten sonra gömüldüğü, daha sonra çıkarılıp yakıldığı, ardından da parçalandığı ortaya çıkan genç kadına ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları, Antalya'daki Korkuteli Barajı'nda bulundu. Kübra'nın faillerden Ata Berk Sezen'e borcu olduğu gerekçesiyle öldürüldüğü diğer failin ifadesinde yer aldı. MSB: YILDIRIMHAN YERLİ OLARAK ÜRETİLİYORMilli Savunma Bakanlığı, Yıldırımhan Uzun Menzilli Füze Sistemi'ne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Yıldırımhan füze sisteminde kullanılan sıvı yakıtlar ARGE merkezimiz tarafından yerli imkanlarla üretilmektedir. Söz konusu yakıt teknolojisi; uzun süre depolanabilme, düşük sıcaklıklarda çalışabilme ve yüksek enerji üretme özellikleri sayesinde füze sistemlerine yüksek hareket kabiliyeti kazandırmaktadır. 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahiptir." denildi. KARAHAN'DAN ENFLASYON VE PARA POLİTİKASI AÇIKLAMASIMerkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla mücadele programı hakkında açıklama yaptı. Karahan, "Sıkı para politikasıyla, son dönemde enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz" dedi. TOGG'DAN ÇİNLİ ŞİRKET İLE SRATEJİK İŞ BİRLİĞİTogg, Çinli şirket CATL ile B segmentinde ortak bir platform geliştirmek üzere stratejik bir iş birliği gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre, Togg kullanıcı deneyimi, ürün gereksinimleri ve dijital mimari tarafında belirleyici rol üstlenirken, platform teknolojisini ise Çinli şirket sunacak. Bu kapsamda geliştirilecek üç modelin, 2027 yılı ortasından itibaren satışa sunulması hedefleniyor. "ANLAŞMA YAKIN" İDDİASINA ALAYCI YALANLAMASavaş gündemine bakalım... "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama geldi. Dün aktarmıştık ABD'nin önde gelen gazetelerinden Axios, İran ve ABD'nin tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu iddia etmişti. İran Meclis Başkanı ve ABD ile görüşmelerde heyet başkanı olan Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medyada hesabından alaycı bir dille yalanladı. EPSTEIN'İN YAZDIĞI SÖYLENEN "İNTİHAR NOTU" ORTAYA ÇIKTIEpstein'in davası ABD'de olduğu kadar tüm dünyada yakından takip ediliyor... Federal yargıç, milyarder Epstein'in ölmeden birkaç hafta önce yazdığı iddia edilen ve "intihar notu" olarak değerlendirilen notun gizliliğini kaldırdı. Notta, "Ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı? Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf." şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü. 9 GÜNLÜK TATİL BODRUM'A YARADIMuğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması turizmcileri sevindirdi. Bayram dönemi için otellerdeki doluluk oranı şimdiden yüzde 85 seviyelerine ulaştı. ŞEBNEM FERAH'TAN İKİNCİ KONSER HABERİ6 yıl aradan sonra sahnelere dönme kararı alan Şebnem Ferah, 3 Haziran'daki ilk konserinin biletleri kısa sürede tükenmiş, bilet alamayan hayranları isyan etmişti. Şebnem Ferah'ın 27 Haziran'da yeniden sevenleriyle buluşacağı duyuruldu.