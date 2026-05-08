Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşanıyor | Dış Haberler

        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşanıyor

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'ndeki İran limanlarına yönelen 2 gemiye saldırı düzenlediklerini açıkladı. İran basını ise İran Silahlı Kuvvetleri ile ABD güçleri arasında son saatlerde Hürmüz Boğazı'nda aralıklarla çatışmalar yaşandığını bildirdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 17:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşanıyor

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'ndeki İran limanlarına yönelen 2 gemiye saldırı düzenlediklerini açıkladı.

        İran basını, İran Silahlı Kuvvetleri ile ABD güçleri arasında son saatlerde Hürmüz Boğazı'nda aralıklarla çatışmalar yaşandığını bildirdi.

        İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberinde, "Son bir saattir, Hürmüz Boğazı'nda İran Silahlı Kuvvetleri ile Amerikan gemileri arasında dağınık çatışmalar yaşanıyor." ifadelerine yer verildi.

        ABD'nin dün İran'a ait bir petrol tankerine saldırısının ardından İran donanması, ABD'nin bölgedeki savaş gemilerini füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef almıştı. ABD güçleri de bunun ardından İran'ın güneyindeki kıyı şeridinde bazı bölgelere saldırmıştı.

        İran, ABD'nin sivil hedeflere saldırdığını ve sivil bir tekneye saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. Saldırı sonucunda da 4 kişinin kaybolduğu ifade edilmişti.

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ABD donanma unsurlarına "herhangi bir tahrik olmadan" saldırılar düzenlediğini ve bu saldırılara "savunma amaçlı" karşılık verdiklerini iddia etmişti.

        İran, daha sonra "bölgesel koşulları kötüye kullanarak İran'ın petrol ihracatına zarar vermeye çalışan" yabancı bir petrol tankerine müdahale ederek, el koyduğunu bildirmişti.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 7 Mayıs 2026'nın haberleri: Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu, Karahan'dan enflasyon ve para politikası açıklaması

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... KÜBRA'NIN CANSIZ BEDENİNE AİT PARÇALAR BARAJDA BULUNDU Faili meçhul kayıplarla ilgili yapılan yoğun çalışmalar gündemimizde. Burdur'da 30 Nisan'dan bu yana haber alınamayan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı cinayete kurban gitti. Ormanda...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası