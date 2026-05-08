Beşiktaş iskelesinde silahlı kavga
Beşiktaş İskelesi önünde eli bıçaklı saldırgan, vatandaşlara saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsa müdahale ederken, olayda saldırgan dahil 4 kişi yaralandı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Çalışmalar sürüyor
Giriş: 08 Mayıs 2026 - 18:30 Güncelleme:
İHA'nın haberine göre; Beşiktaş iskelesi önünde elinde bıçakla gezen şahıs, vatandaşlara saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olay sonucu bıçaklı saldırganın da aralarında bulunduğu 4 kişi hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alınırken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
