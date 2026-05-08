        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı: Geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım!

        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı: Geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım!

        Fenerbahçe eski başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım, yaptığı basın açıklamasında Fenerbahçe Spor Kulübü derneklerini ve taraftarını birlik ve beraberliğe çağırdı. Yıldırım,"Gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım, camia içinde bir ve beraber olalım." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 16:23 Güncelleme:
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!

        Fenerbahçe eski başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım yaptığı basın açıklamasında Fenerbahçe Spor Kulübü derneklerini ve taraftarını birlik ve beraberliğe çağırdı.

        Aziz Yıldırım’ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

        FENERBAHÇE DERNEKLERİ VE TARAFTARINA,

        Değerli Fenerbahçeliler, Fenerbahçe Spor Kulübü’nde uzun yıllar yöneticilik ve başkanlık yaptım. İyi ve kötü günlerimiz oldu. Büyük mücadeleleri birlikte verdik. Birçok engeli birlikte aştık. Fenerbahçe düşmanlarıyla birlikte mücadele ettik. İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla, bütün ömrümü Fenerbahçe’ye verdim. Fenerbahçe’yi her şeyden çok sevdim ve her şeyden çok Fenerbahçe için mücadele ettim. Arkadaşlarımla birlikte şirketler kurduk, tesisler yaptık ve şampiyonluklar kazandırdık. Bunları yaparken bazı kırgınlıklar yaşamış olabiliriz. Şimdi bu kırgınlıkları onarmanın vakti geldi. Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak, mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim. Tüm Fenerbahçelileri seviyorum. Hep birlikte başaracağımıza gönülden inanıyorum.

        Saygılarımla, Aziz Yıldırım"

        "YALNIZ BAŞIMA YAPACAĞIM BİR İŞ DEĞİL"

        Öte yandan Aziz Yıldırım, Biz Fenerbahçeyiz Derneği (Bifeder) tarafından organize edilen gecede de kulüp üyeleriyle bir araya geldi.

        İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyona katılan Yıldırım'a başkan adaylığından çekilip kendisine destek veren Barış Göktürk de eşlik etti.

        Bifeder Başkanı Orhan Ebcin'in hediye takdiminde bulunduğu Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kısa bir konuşma yaptı.

        Fenerbahçe'de artık bir şeylere dur demenin vaktinin geldiğini vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

        "Bu benim yalnız başıma yapacağım ve başaracağım bir iş değil. 12 yılın getirdiği sonuçların ardından hepimizin beraber olması lazım. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Aziz Yıldırım aday ama öyle bir yönetim yapmalıyız ki hem genç olmalı hem de çalışmalı. 1998'de yaptığım yönetim; divan kurulu başkanları, federasyon başkanları çıkardı. Yine öyle bir yönetim olmalı ve önümüzdeki 20 yıla damga vurmalı. Diğer aday da kazanabilir ama birliği bozmayalım. Tribünde de kongrede de her yerde birlik olalım ki bu güç bizi şampiyon ve başarılı yapsın."

        BARIŞ GÖKTÜRK: AZİZ BAŞKAN BENİM YAPTIĞIM ÇAĞRIYA KULAK VERDİ

        Gecede konuşan Barış Göktürk, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın sarı-lacivertli kulübü düzlüğe çıkaracak isim olduğunu belirtti.

        Fenerbahçe'nin fetret devrinden geçtiğinin altını çizen Göktürk, "Fenerbahçe 12 yıldır şampiyon olamıyor ve ciddi maddi problemler var. Fenerbahçe'nin gerçek bir kaptana ihtiyacı var. Camiamız bu mali sıkıntılardan ve sportif başarısızlıktan ancak ve ancak Aziz Yıldırım'ın olağanüstü gayretleriyle çıkabilir. Kendisini destekliyoruz. İnşallah Fenerbahçe, hak ettiği şampiyonlukları yeniden kazanır. 6 Süper Lig şampiyonluğu kazandırdı. Basketbolda 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu, voleybolda Avrupa şampiyonluğu kazandırdı. Aziz başkan, benim ve arkadaşlarımızın yaptığı çağrıya kulak verdi, kendisine teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe'nin 120. yılı ancak efsane başkanımıza yakışır." açıklamasını yaptı.

