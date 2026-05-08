        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame! Maktulün telefonundan korkunç tuzak! | En son haberler | Son dakika haberleri

        Ümraniye'deki çifte kadın cinayetinde iddianame! Maktulün telefonundan korkunç tuzak!

        İstanbul Ümraniye'de Özbekistan uyruklu 2 kadını öldürüp parçalayan şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. Tüyler ürperten çifte cinayette, katillerin öldürdükleri kadının telefonundan öldürecekleri diğer kadını arayıp çağırdıkları da belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 15:21 Güncelleme:
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!

        İstanbul Ümraniye'de Özbekistan uyruklu 2 kadının öldürülerek parçalandıktan sonra çöp konteynerlerine atıldığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

        İHA'nın haberine göre şüpheliler hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        Olay, 23 Ocak'ta Şişli'de bir çöp konteynerinde poşetlere sarılı kadın cesedi bulunmasıyla ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedin baş kısmının olmadığını belirledi. Yapılan incelemelerde cesedin Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya ait olduğu tespit edildi.

        Sayyora Ergashalıyeva
        Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olayla bağlantılı oldukları belirlenen Gofurjon Kamalkhodjev ile Dılshod Turdımurotov'u İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        İKİNCİ CİNAYET DE ORTAYA ÇIKTI

        Soruşturma kapsamında, başka bir Özbekistan vatandaşı olan Sayyora Ergashalıyeva'dan da 23 Ocak'tan itibaren haber alınamadığı belirlendi. Ergashalıyeva'nın ailesinin yaptığı kayıp başvurusu üzerine yürütülen çalışmalarda, genç kadının da aynı evde öldürüldüğü ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin cinayetleri önceden planladıkları aktarıldı. İddiaya göre, Ümraniye'de birlikte yaşayan sanıklar, önce Sayyora Ergashalıyeva'yı öldürdü. Daha sonra cesedi parçalara ayırıp farklı noktalardaki çöp konteynerlerine bıraktı.

        MAKTULÜN TELEFONUNDAN ÖLDÜRECEKLERİ DİĞER KADINI ARADILAR

        Şüphelilerin daha sonra Sayyora'nın telefonunu kullanarak Durdona Khakımova'yı eve çağırdığı, burada ikinci cinayetin işlendiği kaydedildi. Khakımova'nın da öldürüldükten sonra parçalanarak valiz ve poşetlerle Şişli'de farklı noktalardaki çöp konteynerlerine atıldığı belirtildi. Dosyada yer alan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin valiz ve poşetlerle apartmandan çıkışları ile çöp konteynerlerine eşya bıraktıkları anların yer aldığı öğrenildi. Ayrıca zanlıların olay sonrası Gürcistan'a kaçmak için uçak bileti aldığı tespit edildi.

        Hazırlanan iddianamede, sanıklar Gofurjon Kamalkhodjev ve Dılshod Turdımurotov hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

