İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: 2026 yılını Suçlarla Mücadele Yılı ilan ettik

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, trafik denetimlerinden organize suç örgütleriyle mücadeleye, uyuşturucu operasyonlarından sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalara kadar birçok başlıkta yürütülen güvenlik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

A Haber kanalında soruları yanıtlayan Bakan Çiftçi'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sabah Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız ve AFAD'ımızın standını ziyaret ederek başladım. Gördüğüm tablo çok muazzamdı. Katılım çok iyiydi. Savunma sanayimizin büyük bir seviye atladığını gördüm. Şu anda yerlilik millilik oranı yüzde 80'lere ulaşmış durumda. İnşallah geriye kalan yüzde 20'lik kısmını millileştiririz. Yüzde 100'e ulaşmış oluruz. Yıldırımhan'ı çok beğendim, devasa bir füzeydi. İnşallah daha iyilerini de yapacağız.

REKLAM

2016-24 yılları arasında yapılan bir maliyet analizi var. Yaklaşık 9 yıllık maliyet 280,6 milyar lira. Bunun içerisinde yarım kalan hayatlar var. Maddi hasarlar var. Üretim kaybı maliyeti var. Sağlık sektörünün katlandığı maliyet var. Yargının maliyetleri var. Yıllık ortalama 28 milyar dolarlık trafik kazalarının getirmiş olduğu yük var.

"SÜRÜCÜDE FARKINDALIK OLUŞTU"

2025-26 yılının ilk dört ayına baktığımızda denetlenen araç sayısında yüzde 6,6 bir artış oldu. İşlem yapılan araç sayısında yüzde 14,1 oranında azalma kaydedilmiş. Bu da vatandaşlarımızın kurallarına daha çok uydukları anlamına geliyor. Ölümlü kaza sayısı yüzde 16,7 azalmış. Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdikten itibaren bu rakamları elde ettik. Sürücülerimiz daha çok kurallara uyuyor.

"DEMEK Kİ CAYDIRICILIK HASIL OLMUŞ"

Makas atma yüzde 92,6 oranında azalmış. Bu da makas atma bitmiş anlamına geliyor. Drift atma yüzde 62,1 azalmış, hız ihlalleri azalmış. Kask kullanmama yüzde 32,4 oranında alanmış. Ehliyetsiz araç kullanmalar yüzde 31 oranında aralamış. Demek ki caydırıcılık hasıl olmuş.

"MOTOSİKLETLİ SAYISINDA ARTIŞ VAR"

Türkiye'de 2019 yılında 3,3 milyon. 2025 yılına geldiğimiz zaman Türkiye'deki araç sayısı 35 milyona, motosikletlerin sayısı 7.3 milyon olmuş. Araç sayısının yüzde 21.3'ü motosikletlerden oluşuyor. 2019 yılındaki toplam kazaların yüzde 25,6'sı motosikletlerden oluşuyor. 2026 yılının rakamlarına baktığımızda yüzde 47,0 olmuş. Yüzde 50'ye doğru gidiyor.

REKLAM

"TRAFİK KURALLARINA UYMA ORANI ARTACAK"

Geçen hafta trafik toplantısı yaptık. Bu verileri mesaya yatırdık. Motosikletli kazaların azaltılması için denetimleri arttırma kararı aldık. Hedefimiz trafik kurallarına uyma oranını yükseltmek. Bunun üzerinde daha yoğun bir şekilde duracağız.

Mafya örgütlenmelerinden farklı olarak yeni nesil suç örgütleri, sokak eşkıyaları, sokak çeteleri diyebiliriz. Bunlar kendilerine birtakım çizgi film karakterlerini belirlemişler. Birtakım farklılıkları var. Sosyal medya ve interneti yoğun şekilde kullanıyorlar. Suç gelirlerinde dijital platformlarını kullanıyorlar. Üst yönetim dışında örgüt bağları kuvvetli değil. Bunların merkezleri, herhangi ilkeleri, ahlak kuralları, raconları da yok.

YENİ NESİL ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ

Yaş ortalamaları oldukça düşmüş durumda. Hızlı bir şekilde zenginleşmek istiyorlar. Genelde aile bağları zayıf, suç geçmişi olanları kullanıyorlar. Giyim ve yaşam tarzları değişmiş durumda. Elinde döğmeler var, kısa şortlarla gezip, köpek gezdiriyorlar. Sıkıştıları zaman yurt dışına kaçıyorlar. Hızlı düşmaN ediniyorlar, kendi aralarında zaman zaman çatıştıkları da oluyor. Biz bunlara yeni nesil suç örgütleri diyoruz.

REKLAM

"SUÇ ÖRGÜTLERİNİ BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Şu ana kadar bu çetelere 1730 operasyon yapıldı. Bunların içerisinde bazılarına birden fazla operasyon yapıldı. 2026 yılını yeni nesil organize suç çeteleriyle mücadele yılı ilan ettik. İkincisi uyuşturucu ile mücadele üçüncüsü sokak hayvanlarıyla ilgili sorunu bitirmeyi hedefledik. Bu yıl suç örgütlerini bitirmek istiyoruz. Yasadışı bahis suçuyla ilgili 7 ilde operasyon gerçekleştirdik Nisan ayı içerisinde. Bunlara yönelik olarak operasyonlarımız hız kesmeyecek. 2026 yılında hedefimiz suç örgütlerini eylem yapamaz, iş yapamaz hale getirmektir.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

2025 yılının ilk 4 ayında 16 bin 698 operasyon yapılmış. Bütün uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak. 2026 yılında 17.910'a çıktığını görüyoruz. İmal ve ticaretle uğraşınlar ayrı bir de kullanıcılar var. Bunlar iki ayrı suç türü. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek. Sokaklarımızı, çocuklarımızı zehir tacirlerine bırakmayacağız.

REKLAM

"YEŞİLAY'DAN HİZMET ALABİLİRLER"

Pişman olup da bu müpteladan kurtulmak isteyenler var. Yeşilay'da gönüllük esasına göre kimlikler ifşa edilmeden mücadele süreci yürütülüyor. Bu gibi durumlarda Yeşilay'a müracaat edileilir. YEDAM'dan bu hizmeti alailirler.

"OPERASYONLARDA ÜNLÜ ÜNSÜZ AYRIMI YOK"

Uyuşturucu operasyonlarında yanlışa karışan bulaşan her kimse, ünlü olsun ünsüz olsun, sokaktaki torbacısından baronlarına varıncaya kadar her kim yapıyorsa adaletin karşısına çıkarmakla mükellefiz.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANANLAR

Siber suçlara karışanlar, terör suçluları var. Bunların bazıları yurtdışına kaçıyorlar. Zannediyorlar ki yurtdışına kaçınca takipten kurtulabilecekler. 40 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 165 şahıs yakalanmış iken bu sene sayının 239'a yükseldiğini görüyoruz. 2025 yılında 41 ülkede aranan 382 kişinin ülkemize iadesi sağlandı.

REKLAM

YURTDIŞINDAKİ FETÖCÜLER

Yabancı ülkelerde FETÖ'den DEAŞ'ta barınan kişileri ilgili ülkelerin sorumlularına dile getiriyoruz. Elimizden geldiği kadar bu kişilerin iade edilip adaletin karşısına çıkarmak için gayret sarfetmeye devam edeceğiz.

"SANAL ORTAMDAKİ SUÇLARIN DA TEPESİNDEYİZ"

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma'da Sibel Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız var. Suç artık sadece sokakta değil sanal alemde de işleniyor. Suçların organizesi, para transferleri sanal ortama kaymış durumda. Sanal ortamı sanal devriyelerimizle sürekli izliyoruz. Siber devriyelerde 210 bin 234 şahıs ve hesaplarla ilgili suç unsuru tespit edlldi.

6666 siber operasyon gerçekleştirildi. Bunların içinde dolandırıcılar, yasa dışı bahis, müstehcen yayın yapanlar var. Bazı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getiriyoruz. Yasadışı bahis sitelerini kapatıyoruz.

"DENETİM SUÇLARLA AZALTMAYI GETİRECEK"

REKLAM

Kimlik doğrulamayla sosyal medya hesaplarına girişle orada suçların azalmasına gidilecektir. Kimin hangi hesabı kullandığı nereden ateş ettiği belli olmuyordu. Bundan sonra bu alanın denetim altına alınmasıyla bu suçlarda azalma olacağını öngörüyoruz.

"SUÇLARLA MÜCADELEDE HERKESE GÖREV DÜŞER"

İçişleri Bakanlığı olarak suç işlenmeden önce devreye giriyoruz. Bu suçlar, uyuşturucu ile siber suçlarla mücadeleyi sadece bizim önlememiz mümkün değil. Burada ailenin de görevi var. Kimlerle arkadaşlık ediyor, okula giriyor mu, oyunlarda hangi sitelere giriyor? Sivil topluma, üniversitelere, devletin kurumlarına düşen görevler var. Hepsi bir araya gelirse uyuşturucu, siber suçların önüne geçebiliriz.

GÜNDEMİ SARSAN OKUL SALDIRILARI

Okullardaki fiziksel güvenlik tedbirlerini artırdık. 7,5 yıl valilik yaptığım için her senenin başında güvenli okul toplantıları yapıyoruz. Yılda iki defa yapılan toplantıları artık her ayl yapmaya başladık. İstiyoruz ki bütün tedbirler gözden geçirilsin ve herhangi açık alan bırakmayalım. 1. dereceden riskli olan okullarda polisimiz önceden de vardı. 2. dereceden riskli olan okullarımızda görevlimiz vardı. 3. ve 4 riskli olan yerlerde polislerimizin sayısını daha da artırdık. Fiziki olarak alınması gereken tedbirleri aldık. Milli Eğitim Bakanlığımızın ve okullarımızın da alması gereken tedbirler var. Şu anda tedbirlerimiz iyi seviyede gidiyor.

REKLAM

OKUL SALDIRILARINDA BİREYSEL RADİKALLEŞME

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen olayları incelediğimizde bunların yurt dışı bağlantıları olmadığını gördük. Birbiriyle bağlantısı yok ama birbirini tetikleme konusunda bağlantı var. Bireysel radikalleşme diyoruz. Saldırıyı gerçekleştiren çocukların yurtdışında bazı kişilerden esinlenebileceğini düşünüyoruz. Yurt dışı istihbarat örgütleri de olabilir. Bunun üzerinde çalışmalar sürüyor. Varsa da çıkaracağız.

"SAHİPSİZ HER 100 SOKAK HAYVANINDAN 80'İ TOPLANDI"

Sahipsiz sokak hayvanları sürecinde 2025 yılında başlamıştı çalışmalar. İlk önce 51 il özel idaresinin bulunduğu bu çalışmalar başlatıldı. Büyükşehirlerde süreç 2025 Ağustos ayında başladı. Türkiye genelinde yüzde 80 oranında sahipsiz hayvanlar toplanmış durumda. Yüzde 20'lik kısım kaldı. Bu senenin sonuna doğru tamamen toplayıp barınaklara veya doğal yaşam alanlarına bırakacağız. Bu hafta toplama oranı yüzde 60'ın altında olan 9 valimizle birebir telefonla görüştüm. Çalışmalarını hızlandırmalarını söyledim.

REKLAM

"GÖREVİNİ YAPMAYAN BELEDİYE BAŞKANLARI BEDELİNİ ÖDER"

Güvenli sokaklar istiyoruz. Hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır. Görevini yapmayan belediye başkanları da bundan sonra bunun bedelini ve cezasını ödeyecek. Bul, yakala, tedavi et, kısırlaştır ve barınakta muhafaza et, besle. Burada belediyelere düşen görevler de var. Burada asıl görev belediyelerin tabii. Yasa 2028 yılına kadar belediyelere bu işi çözme veriyor. Lüten belediyeler barınakları kursunlar, isteyenler de sahiplensin.

"İRAN'DAN GÖÇ OLDU İDDİASINA YANIT: DÖRTTE BİR AZALDI"

İran'la bizim 560 kilometre sınırımız var. 28 Şubat'ta İran-İsrail-ABD savaşı başladı. Savaşın başladığı ilk günden itibaren İran'dan ülkemize doğru herhangi göç hareketi olmadı. Bilakis İran'ın kendi vatandaşlarına bizim tarafa geçmeyi yasaklamasıyla beraber oranlar düştü. Bizim taraftan İran'a geçmek isteyen vatandaşları kabul etti. Sınırlarımızda herhangi bir hareketlilik olmadı. Sınırlarımızda optik kuleler, termal kameralar, keşif gözetleme araçları, dronelarla beraber sürekli kontrol ediyoruz. Ülkemizden Suriye'ye dönenlerin sayısı 1 milyon 407 bin 568 ulaşmış durumda.

"GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI: İDDİALAR İNCELENECEK"

Gülistan Doku soruşturmasında çok yönlü çalışma yürütülüyor. Olayı aydınlatacağız. Tüm iddialar incelenecek.. Aranan şahıs önce yasadışı yollarla Meksika'ya gidiyor. Amerika'ya yasadışı yollarla olduğunu tespit ettik. Şu anda yerini öğrenmeye çalışıyoruz. Dünyada nereye giderse gitsinler Türk polisi onların peşini bırakmayacak. Faili meçhul cinayetlerle ilgili bütün dosyalar Adalet Bakanlığı olarak açıldı. Biz de bakanlık olarak bu sürece destek veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde 19 yıl önce işlenmiş faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Sorumlular adaletin önüne çıkartıldı.