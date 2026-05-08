        İtfaiyeden anne köpeğe hassas müdahale | Son dakika haberleri

        İtfaiyeden anne köpeğe hassas müdahale

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde başı iş makinesine ait hava filtresine sıkışan hamile sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin dikkatli müdahalesiyle kurtarıldı. Anne köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 22:56 Güncelleme:
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde başı iş makinesine ait hava filtresine sıkışan hamile sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

        Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Metal Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yiyecek arayan hamile bir köpek, yerde bulunan bir iş makinesine ait hava filtresinin içine başını soktu. Bir süre sonra başını geri çıkaramayan hayvanın çırpınışlarını gören çevre sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hamile köpeğe ve karnındaki yavrulara zarar vermemek için büyük titizlik gösterdi.

        Metal parçayı dikkatli bir şekilde esneten ekipler, köpeğin başını sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen köpek, kurtarılmasının ardından bölgeden uzaklaştı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

