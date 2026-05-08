Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt, ABD ordusunun üs ve hava sahalarına erişimine yönelik kısıtlamaları kaldırdı | Dış Haberler

        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt, ABD ordusunun üs ve hava sahalarına erişimine yönelik kısıtlamaları kaldırdı

        ABD'nin, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini sağlamaya yönelik başlattığı "Özgürlük Projesi"nin ardından Suudi Arabistan ve Kuveyt'in Amerikan ordusuna getirdiği "üslerini ve hava sahalarını kullanmasına yönelik" kısıtlamaları kaldırdığı iddia edildi. Suudi basını ise kısıtlamaların kaldırılmasının şarta bağlı olduğunu ve bu şartın 'üslerin saldırı amaçlı kullanılmaması' olduğunu yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 09:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni

        Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li ve Suudi yetkililere dayandırdığı haberinde, Hürmüz Boğazı'ndaki güncel duruma ilişkin yeni bir gelişme iddiası paylaşıldı.

        Habere göre, Suudi Arabistan ile Kuveyt, ABD ordusunun kendi üslerini ve hava sahalarını kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırdı.

        Konuyla ilgili olarak ABD yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        ABD'li yetkililer, söz konusu adımın, Trump'ın başlattıktan 36 saat sonra askıya aldığı Özgürlük Projesi'ne yeniden dönmesinin önünü açtığını ifade etti.

        Aynı yetkililer, Pentagon'un, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerini sağlamaya yönelik operasyona bu hafta yeniden başlayabilmek için seçenekleri değerlendirdiğini belirtti.

        REKLAM

        Suudi basınından iddia: Saldırı amaçlı kullanıma izin yok

        Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath kanalına göre, Riyad yönetimi hava sahasının saldırı amaçlı kullanılmasına izin vermeyecek.

        Al-Hadath'ın ismi açıklanmayan Suudi Arabistanlı bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ın, gerilimin azaltılmasını ve Pakistan'ın bölgedeki savaşın sona erdirilmesi için bir anlaşmaya varma çabalarını desteklediği belirtildi.

        Haberde, "Şüpheli nedenlerle Suudi Arabistan'ın tutumunu yanlış temsil etmeye çalışan taraflar var." ifadesine yer verildi.

        ABD ile Suudi Arabistan arasında Hürmüz Boğazı "anlaşmazlığı"

        Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'da verdiği basın brifinginde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından ötürü Körfez bölgesinde 87 farklı ülkeden yaklaşık 23 bin sivilin kurtarılması için "Özgürlük Projesi" adlı operasyonu başlattıklarını savunmuştu. Trump, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirmişti.

        Amerikan NBC News'ün isimlerini vermek istemeyen iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Trump'ın sosyal medya hesabından duyurduğu operasyon, Körfez ülkelerinde sürpriz etkisi yaratmıştı. Yetkililerin, Suudi Arabistan yönetiminin, ABD ordusunun Prens Sultan Hava Üssü'nden uçuş gerçekleştirmesine ve ülkenin hava sahasını kullanmasına izin vermeyeceğini Washington'a bildirdiği iddia edilmişti.

        Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında yapılan görüşmeden de sonuç çıkmadığını ileri süren yetkililer, bunun üzerine Trump'ın operasyonu geçici askıya aldığını iddia etmişti.

        Öte yandan Beyaz Saray yetkilisi, bölgedeki müttefiklerin konu hakkında önceden haberdar edildiğini savunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        93 yaşındaki kişiyi darbedip cüzdanını gasbetti

        ANKARA'da 15 suç kaydı bulunan Serkan Aytaç'ın (36), Zafer Savun'u (93) yaklaşık 4 dakika darbedip, içerisinde 7 bin lira olan cüzdanını gasbettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası yakalanan Aytaç, tutuklandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Ateşkeste kritik eşik!
        Ateşkeste kritik eşik!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Yunanistan'a kaçıyordu... "Yanlışlıkla öldürdüm"
        Yunanistan'a kaçıyordu... "Yanlışlıkla öldürdüm"
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Sahada hakem, fakültede öğrenci, hastanede hemşire
        Sahada hakem, fakültede öğrenci, hastanede hemşire
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        27 yıl sonra canlı dinler gibi... Efsaneyi hatırlattı!
        27 yıl sonra canlı dinler gibi... Efsaneyi hatırlattı!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Fahiş aidata TBMM freni!
        Fahiş aidata TBMM freni!
        Avrupa'nın yeni enerji açmazı
        Avrupa'nın yeni enerji açmazı
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı