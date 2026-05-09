        Haberler Gündem Eğitim İnterpol listesinin zirvesindeki isim yakalandı

        İnterpol listesinin zirvesindeki isim yakalandı

        Uluslararası seviyede cinayet suçundan aranan ve İnterpol listesinde yer aldığı belirlenen Tunahan Çetkin, Antalya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 01:24 Güncelleme:
        Uluslararası seviyede "cinayet" suçundan aranan şüpheli Tunahan Çetkin, Antalya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatıyla (MİT) yaptığı koordineli çalışmada difüzyon mesajıyla aranan cinayet şüphelisinin Antalya'da olduğunu tespit etti.

        Antalya Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle Alanya'da belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, uluslararası seviyede aranan, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından da kaydı bulunan Çetkin'i yakaladı.

        Zanlıya yönelik yapılan araştırmalarda mesajlaşma uygulaması üzerinden eylem hazırlıkları yaptığı, ⁠İnterpol-Europol tarafından yayınlanan en çok arananlar listesinin başında yer aldığı belirlendi.

        Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar
        F.Bahçe 8. kez Final-Four'da!
        Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
        İtfaiyeden anne köpeğe hassas müdahale
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        Eşekli firar planı yetmedi: 9 yıl 7 ay hapis cezası
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Aidatlarda sistem değişti
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
