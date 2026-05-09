İnterpol listesinin zirvesindeki isim yakalandı

İstanbul'da eski kiracı dehşeti kamerada: 74 yaşındaki ev sahibini sopayla öldüresiye dövdü

İstanbul Sarıyer'de eski kiracısıyla yıllardır sorun yaşayan 74 yaşındaki Taner Koz, tehdit ve saldırıların hedefi olduğunu öne sürdü. İddiaya göre kira ödemediği gerekçesiyle icra yoluyla tahliye edilen eski kiracı, daha sonra Vakıflar'dan kiraladığı alan üzerinden Koz'u ölümle tehdit etmeye devam etti. Daha önce silahla eve ateş açtığı için cezaevine giren şahıs, bu kez yaşlı adamı sopayla darp etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda Koz'un yere düştüğü, başına ve sırtına defalarca vurulduğu görüldü. (İHA)