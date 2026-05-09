"İran'dan cevap bekliyorum"
ABD Başkanı Donald Trump, sundukları teklife ilişkin İran'dan yakın zamanda bir cevap beklediğini ifade etti.
Giriş: 09 Mayıs 2026 - 01:55
ABD Başkanı ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasında sağlanan ateşkesin 3 günden fazla sürebileceğini dile getirirken, ateşkesin büyük ölçüde uzatılmasını istediğini belirtti.
Öte yandan, hantavirüse değinen Trump, "Durum kontrol altında görünüyor." ifadesini kullandı.
