        Haberler Keşfet Kennedy Laneti: Suikastler, kazalar ve skandallarla çevrilen Amerika'nın en ünlü ailesinin hikayesi

        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallarla çevrilen Amerika'nın en ünlü ailesinin hikâyesi

        ABD Başkanı John F. Kennedy'nin suikastıyla dünya çapında gündeme gelen Kennedy ailesi, yıllar boyunca yaşanan ölümler, kazalar ve skandallar nedeniyle 'Kennedy laneti' söylemiyle anılmaya başladı.

        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 08:00 Güncelleme:
        1

        Amerika'nın en ünlü ailesini takip eden "lanet"

        Kennedy ailesi, Amerikan siyaset tarihinin en güçlü ve en tanınan ailelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak aile, onlarca yıldır başarıları kadar peş peşe yaşanan trajedilerle de gündeme geliyor.

        Suikastlar, uçak kazaları, erken yaşta ölümler ve kamuoyunun hafızasında yer eden olaylar nedeniyle yıllar içinde “Kennedy laneti” olarak bilinen bir anlatı ortaya çıktı.

        Fotoğraf: 9 Kasım 1960 tarihli arşiv fotoğrafında, Başkan seçilen John F. Kennedy (ortada) Joseph P. Kennedy'nin evinde aile üyeleriyle görülüyor. Kaynak: AP

        2

        Medya peş peşe gelen trajediyi "Kennedy laneti" olarak tanımladı

        “Kennedy laneti” ifadesi, özellikle 1960’lı yıllardan itibaren medyada daha sık kullanılmaya başladı.

        Birçok kişi için bu ifade doğaüstü bir anlam taşımaktan çok, Kennedy ailesini yıllar boyunca takip eden sıra dışı trajedileri tanımlayan güçlü bir metafora dönüştü.

        Fotoğraf: 12 Aralık 1979 tarihli arşiv fotoğrafında, Kennedy ailesi üyeleri New York'taki Hotel Pierre'de düzenlenen bir bağış toplama yemeğinde poz veriyor. Kaynak: AP

        3

        Joseph P. Kennedy Jr. savaşta hayatını kaybetti

        Ailenin en büyük oğullarından biri olan Joseph P. Kennedy Jr., II. Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybetti. Kennedy ailesinin siyasi geleceği olarak görülen Joseph Jr., 1944 yılında görev uçuşu sırasında meydana gelen patlamada öldü.

        Fotoğraf: 29 Haziran 1962 tarihli arşiv fotoğrafında, Başkan John F. Kennedy (ortada) ve eşi Jacqueline Kennedy, Washington DC'deki Beyaz Saray çimlerinde Dışişleri Bakanı Dean Rusk ile sohbet ediyor. Kaynak: AP

        4

        Kız kardeşi Kathleen Kennedy uçak kazasında yaşamını yitirdi

        Kennedy ailesini sarsan olaylar bununla da sınırlı kalmadı. JFK’nin kız kardeşi Kathleen Kennedy Cavendish, 1948 yılında Fransa’da meydana gelen uçak kazasında yaşamını yitirdi.

        Fotoğraf: 28 Ağustos 1963. Başkan Kennedy, Washington'daki Beyaz Saray'da. (sağdan üçüncü) Kaynak: AP

        5

        Diğer kız kardeşine lobotomi uygulandı

        Ailenin en trajik hikâyelerinden biri ise JFK'nin diğer kız kardeşi Rosemary Kennedy oldu. Zihinsel ve davranışsal sorunlarını azaltacağı düşüncesiyle genç yaşta lobotomi operasyonu geçiren Rosemary Kennedy, operasyonun ardından kalıcı sağlık sorunları yaşadı ve hayatının büyük bölümünü kamuoyundan uzak geçirdi.

        Fotoğraf: 9 Kasım 1960 tarihli arşiv fotoğrafında, Caroline Kennedy, babası Senatör John F. Kennedy'nin sırtında taşınırken görülüyor. Kaynak: AP

        6

        ABD Başkanı John F. Kennedy suikasta uğradı

        1963 yılında ise dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy, Dallas ziyareti sırasında uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi. Olay yalnızca Amerikan tarihinin değil, dünya siyasetinin de en sarsıcı anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

        Fotoğraf: 1946 tarihli arşiv fotoğrafı, John F. Kennedy'yi seçim kampanyası merkezlerinden birinde gösteriyor. Kaynak: AP

        7

        JFK'nin kardeşi Robert F. Kennedy de vurularak öldürüldü

        JFK suikastının yarattığı şok henüz dinmemişken, 1968 yılında Kennedy’nin kardeşi ve başkan adaylarından Robert F. Kennedy de seçim kampanyası sırasında vurularak öldürüldü.

        İki kardeşin de siyasi yükselişlerinin ortasında suikasta uğraması, Kennedy ailesini çevreleyen uğursuzluk anlatısını daha da güçlendirdi.

        Fotoğraf: Ekim 1936 tarihli fotoğrafta, John F. Kennedy (sağda), Robert F. Kennedy (sağdan ikinci) ve Patricia Kennedy (ön sol), Florida, Palm Beach'te arkadaşlarıyla birlikte poz veriyor. Kaynak: AP

        8

        Biri aşırı dozdan, biri kayak kazası sırasında yaşamını yitirdi

        Trajediler sonraki yıllarda da sona ermedi.

        Başkan John F. Kennedy’nin yeğeni David Kennedy, 1984 yılında aşırı doz nedeniyle hayatını kaybetti. Ailenin bir diğer üyesi Michael Kennedy ise 1997’de kayak yaparken geçirdiği kazada öldü.

        Fotoğraf: 18 Mart 1960 tarihli arşiv fotoğrafında, Senatör John F. Kennedy'nin kız kardeşleri Jean Kennedy Smith ve Eunice Kennedy Shriver, düzenlenen bir dizi siyasi çay davetine katılıyor. Kaynak: AP

        9

        JFK’nin oğlu John F. Kennedy Jr. ve eşi uçak kazasında öldü

        Sadece iki yıl sonra, JFK’nin oğlu John F. Kennedy Jr.’ın kullandığı küçük uçak Massachusetts açıklarında denize çakıldı. Kazada JFK Jr.’ın yanı sıra eşi Carolyn Bessette Kennedy ve kız kardeşi Lauren Bessette de yaşamını yitirdi.

        Fotoğraf: John F. Kennedy Jr. ve Carolyn Bessette Kennedy, 1996. Kaynak: AP

        10

        Kennedy laneti ifadesi bugün bile kullanılmaya devam ediyor

        Kennedy ailesiyle ilgili yaşanan olaylar yıllar boyunca sayısız belgesel, kitap ve komplo teorisine de konu oldu. Özellikle JFK ve Robert Kennedy suikastları, Amerikan tarihinin en çok tartışılan olayları arasında gösteriliyor.

        Bugün “Kennedy laneti” ifadesi hâlâ kullanılmaya devam ediyor. Kennedy ailesinin hikâyesi, Amerikan tarihinde başarı ve trajedinin iç içe geçtiği en dikkat çekici örneklerden biri olarak görülüyor.

        Fotoğraf: Beyaz Saray tarafından sağlanan bu Ekim 1962 tarihli arşiv fotoğrafında, Başkan John F. Kennedy (solda), çocukları Caroline (ortada) ve John Jr.'ın Oval Ofis'te dans ederken alkışlıyor. Kaynak: AP

        Haber kaynak: Historyhit, Mentalfloss, Britannica

        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye en ağır ceza istendi!
        "İran'dan cevap bekliyorum"
        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        İnterpol listesinin zirvesindeki isim yakalandı
        Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar
        F.Bahçe 8. kez Final-Four'da!
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Aidatlarda sistem değişti
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
