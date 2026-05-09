        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye en ağır ceza istendi | Edirne haberleri | Son dakika haberleri

        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye en ağır ceza istendi!

        Edirne'de, tartıştığı eşi 38 yaşındaki Didem Örs Alacı ile oğulları 9 yaşındaki Doruk Kaan Alacı'yı boğup, ardından bıçakla intihara kalkışan 41 yaşındaki Ömer Gökhan Alacı'nın tutuklu yargılandığı davada savcı, sanık için 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürmek' ve 'Alt soya ve çocuğa karşı kasten öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 07:39 Güncelleme:
        Edirne'de acı olay, 4 Ağustos 2025'te Cumhuriyet Mahallesi 3043'üncü Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi.

        Muhasebecilik yapan Ömer Gökhan Alacı (41), çağrı merkezinde çalışan eşi Didem Örs Alacı (38) ile maddi sorunlar nedeniyle tartışma yaşadı.

        ÖNCE EŞİNİ SONRA OĞLUNU BOĞDU

        Evde çıkan tartışmada Ömer Gökhan Alacı, önce eşini ardından da oğlu Doruk Kaan Alacı'yı boğdu. Ertesi sabah, Meliha Örs, kızı Didem’i akşam yemeğine davet etmek için telefonla aradı ancak ulaşamadı.

        EVE POLİS EKİBİ GİTTİ

        Daha sonra damadını arayan Örs, kızına ulaşamadığını belirterek, onunla konuşmak istediğini söyledi. Eşi ve çocuğunun uyuduğunu söyleyen Ömer Gökhan Alacı, telefonu kapattı. Kızlarına ulaşamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi, adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        KENDİ BİLEKLERİNİ KESTİ

        Ekipler girdikleri evde Didem Örs Alacı ile oğlu Doruk Kaan Alacı'nın cansız bedenleriyle karşılaştı. Bileklerinde bıçak kesikleriyle yaralı bulunan Ömer Gökhan Alacı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Alacı, tedavisinin ardından tutuklandı.

        2 KEZ AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ömer Gökhan Alacı hakkında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

        YASA DIŞI BAHİS OYNUYORDU

        İddianamede olay yerinde, üzerinde kan lekeleri bulunan 1 falçata ve 1 sap kısmı siyah renkli bıçak ve bunların yanında zemine kanla yazılan 'Beni affedin' şeklinde yazı bulunduğuna yer verildi. Öte yandan Ömer Gökhan Alacı’nın yasa dışı kumar sitesinde oğlunun Doruk Kaan’ın adıyla ‘Kaan6722’ rumuzlu hesap açtığı da ifade edildi.

        3. KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Sanık Alacı'nın yargılanmasına dün Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Üçüncü duruşmaya sanık Ömer Gökhan Alacı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Duruşmaya ayrıca Didem Örs Alacı’nın annesi Meliha ve babası Ahmet Örs ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını sunan savcı, sanık Ömer Gökhan Alacı hakkında, ‘Eşe ve kadın karşı kasten öldürme’ ve ‘alt soya ve çocuğa karşı kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

        İNTERNETTEKİ ARAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

        Öte yandan mütalaada, bilirkişi raporunda sanık Ömer Gökhan Alacı’nın internetten ‘Naftalin insanları bayıltır mı?’, ‘Beyin ölümü kaç dakikada gerçekleşir?’ yönünde aramalar yaptığına da yer verildiği belirtildi. Mahkeme tarafların mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşma ertelendi.

