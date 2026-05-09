'Yüksek sesle müzik dinleme' kavgası ölümle son buldu!
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, aracında yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle 50 yaşındaki Ali Topallar tarafından pompalı tüfekle vurulan 46 yaşındaki İsmail Süzan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Topallar ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı
Balıkesir'de olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında Erdek ilçesi Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi.
'YÜKSEK SESLİ MÜZİK' KAVGASI
Sanayi sitesinde işletmesi bulunan kaynak ustası Ali Topallar (50) ile çekici hizmeti veren ve aracıyla bölgede bulunan İsmail Süzan (46) arasında 'yüksek sesle müzik dinleme' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
'POMPALI' İLE 3 EL ATEŞ ETTİ
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ali Topallar, iş yerinden aldığı pompalı tüfekle İsmail Süzan'a 3 el ateş açtı. Kasığından vurulan İsmail Süzan, kanlar içinde yere yığıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Süzan, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
BU SABAH HAYATINI KAYBETTİ
Durumu ağır olan ve buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Bandırma Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan İsmail Süzan, bu sabah hayatını kaybetti.
ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olayın ardından gözaltına alınan Ali Topallar ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.