        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABER: 'Yüksek sesle müzik dinleme' kavgası ölümle son buldu | Balıkesir haberleri | Son dakika haberleri

        'Yüksek sesle müzik dinleme' kavgası ölümle son buldu!

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, aracında yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle 50 yaşındaki Ali Topallar tarafından pompalı tüfekle vurulan 46 yaşındaki İsmail Süzan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Topallar ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 10:56 Güncelleme:
        Balıkesir'de olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında Erdek ilçesi Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi.

        'YÜKSEK SESLİ MÜZİK' KAVGASI

        Sanayi sitesinde işletmesi bulunan kaynak ustası Ali Topallar (50) ile çekici hizmeti veren ve aracıyla bölgede bulunan İsmail Süzan (46) arasında 'yüksek sesle müzik dinleme' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        'POMPALI' İLE 3 EL ATEŞ ETTİ

        Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ali Topallar, iş yerinden aldığı pompalı tüfekle İsmail Süzan'a 3 el ateş açtı. Kasığından vurulan İsmail Süzan, kanlar içinde yere yığıldı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Süzan, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        BU SABAH HAYATINI KAYBETTİ

        Durumu ağır olan ve buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Bandırma Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan İsmail Süzan, bu sabah hayatını kaybetti.

        ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Olayın ardından gözaltına alınan Ali Topallar ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        'Yüksek sesle müzik dinleme' kavgası ölümle son buldu!
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        "Eber sarısı" alanını tahrip edene 3.5 milyon TL ceza!
        Ev sahibi tetiğe bastı! Kadın kiracıyı vurdu!
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Haftanın Kitapları
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Huzurevindeki kan donduran olayda bir çalışan tutuklandı!
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye en ağır ceza istendi!
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
