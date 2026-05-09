        Haberler Gündem Çevre SON DAKİKA: "Eber sarısı" alanını tahrip edene 3.5 milyon TL ceza | Afyon haberleri | Son dakika haberleri

        "Eber sarısı" alanını tahrip edene 3.5 milyon TL ceza!

        Nesli tehlike altındaki endemik bitkilerden olan "Eber sarısı"nın yetiştiği alanları tahrip edenlere 3 milyon 496 bin 767 lira ceza kesilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 11:50 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırlarındaki Eber ile Akşehir göllerinin çevresinde yetişen endemik bitki türü olan Eber sarısı, her yıl mayıs ayında çiçek açıyor.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bahar aylarında çiçeklenen Eber sarısının yetiştiği bölgelerde kontrol ve koruma faaliyetleri yürütüyor.

        EKİPLER BİLGİLENDİRME YAPIYOR

        Nesli tükenme tehdidi altındaki endemik bitkiler için uygulanan cezalar, Ebrar sarısı için de geçerli oluyor. Ekipler, çevrenin korunmasına yönelik bölgede bilgilendirme de yapıyor.

        REKLAM

        "PİYAN" OLARAK DA BİLİNİYOR

        Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, piyan olarak da bilinen, endemik bitki türü Eber sarısının Eber ile Akşehir gölleri arasında bulunduğunu söyledi.

        Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş.
        "BİRİNİN KOPARILMASINA 699 BİN TL CEZA"

        Türkiye'deki 12 binin üzerinde bitki türünün yaklaşık 4 bininin endemik olduğunu anlatan Erişmiş, şöyle konuştu:

        "Endemik türler içerisinde nesli tehlike altında olan türler de bulunmaktadır. Bu bitkilerin alanlarının korunmasıyla ilgili eylem planları yapılıyor. Endemik türlerin gelecek nesillere aktarılması adına da koparılmasından veya bilerek habitatın tahrip edilmesinden dolayı ceza uygulanıyor. Bu yıl nesli tehlike altındaki bitki türünün koparılması durumunda 699 bin 245 lira, türün yaşam alanının tahrip edilmesi halinde ise 3 milyon 496 bin 767 lira ceza uygulanıyor. Eber sarısı da bu kategoride yer alıyor."

        Habitat tahribatına değinen Erişmiş, "Endemik türün bulunduğu geniş yayılım alanına çadır kurar, kazı yapar ve yol açarsanız habitat tahribatına neden olacağınız için 3 milyon 496 bin 767 liralık cezaya maruz kalırsınız. Böyle bir yasak var. Buna da dikkat etmek lazım" dedi.

        "YÖRE HALKININ DUYARLI OLMASI LAZIM"

        Erişmiş, akademisyenlerin bile bu bitkiyle çalışması halinde Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yasal izin belgesi alması gerektiğini söyledi.

        İzin belgesiz çalışma yapanların bu cezaya tabi tutulduğunu aktaran Erişmiş, "Biyokaçakçılık adına yurt dışından gelenlerin de mutlaka jandarma ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünden izin alması gerekiyor. Yöre halkının da bu bakımdan duyarlı olması lazım. Sadece bizlerin veya kurumların bunları koruması yeterli gelmiyor. Gurur duyduğumuz endemik türlerimizi gelecek nesillerimize aktarmak adına korumak için duyarlı olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

