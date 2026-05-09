Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Halit Ergenç: Bergüzar alın teriyle zayıfladı

        Halit Ergenç: Bergüzar alın teriyle zayıfladı

        Halit Ergenç, verdiği kilolarla konuşulan eşi Bergüzar Korel hakkında, "Herhangi bir ilaç kullanmadı, alın teriyle zayıfladı kız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 10:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"

        2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen ve Ali, Han ile Leyla adında üç çocuk dünyaya getiren Bergüzar Korel, son dönemde verdiği kilolar hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

        4 ayda 20 kilo veren Korel, "Zayıflama iğnesiyle mi zayıfladın?" sorusuna, "İğneyle de zayıflayabilirdim, kimseyi ilgilendirmez. İğneyle zayıflamayı da düşündüm ama bende ciddi bir yeme bozukluğu vardı. Çok yemek yiyordum gerçekten. Onun sonra duygusal bir yeme bozukluğu olduğunu anladım. Bence verdiğim kiloların bu kadar dikkat çekmesinin asıl nedeni, çok spor yapmam. Beden çok iyi bir mekanizma. Çok aç kaldım, açlıktan ağladığım zamanlar oldu. 15.00'te yemeği bitiriyordum. Hiçbir sosyal hayatım yoktu" yanıtını vermişti.

        REKLAM

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Önceki gün 28. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Töreni’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Halit Ergenç, konuyla ilgili sorular üzerine eşinin düzenli bir egzersiz ve diyet programı uygulayarak zayıfladığını söyledi.

        Ergenç, “Hem spor yapıyor hem de çok kontrollü bir perhiz uyguladı. Bayağı zor bir süreçten geçti. Alın teriyle zayıfladı kız. Herhangi bir ilaç veya takviye kullanmadı. Bergüzar öyledir; bir şeyi kafaya taktı mı, sonuna kadar gider ve yapar" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Deniz kaplumbağaları için aydınlatmalar kırmızı LED'e çevrildi

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki 1 kilometrelik sahilde bulunan aydınlatmalar deniz kaplumbağalarının yön bulmalarına yardımcı olmak amacıyla kırmızı renkli LED armatürlerle değiştirildi.

        #Halit Ergenç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Huzurevindeki kan donduran olayda bir çalışan tutuklandı!
        Huzurevindeki kan donduran olayda bir çalışan tutuklandı!
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye en ağır ceza istendi!
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye en ağır ceza istendi!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        F.Bahçe 8. kez Final-Four'da!
        F.Bahçe 8. kez Final-Four'da!
        "İran'dan cevap bekliyorum"
        "İran'dan cevap bekliyorum"
        Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar
        Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar