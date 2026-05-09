Halit Ergenç: Bergüzar alın teriyle zayıfladı

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen ve Ali, Han ile Leyla adında üç çocuk dünyaya getiren Bergüzar Korel, son dönemde verdiği kilolar hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

4 ayda 20 kilo veren Korel, "Zayıflama iğnesiyle mi zayıfladın?" sorusuna, "İğneyle de zayıflayabilirdim, kimseyi ilgilendirmez. İğneyle zayıflamayı da düşündüm ama bende ciddi bir yeme bozukluğu vardı. Çok yemek yiyordum gerçekten. Onun sonra duygusal bir yeme bozukluğu olduğunu anladım. Bence verdiğim kiloların bu kadar dikkat çekmesinin asıl nedeni, çok spor yapmam. Beden çok iyi bir mekanizma. Çok aç kaldım, açlıktan ağladığım zamanlar oldu. 15.00'te yemeği bitiriyordum. Hiçbir sosyal hayatım yoktu" yanıtını vermişti.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Önceki gün 28. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Töreni’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Halit Ergenç, konuyla ilgili sorular üzerine eşinin düzenli bir egzersiz ve diyet programı uygulayarak zayıfladığını söyledi.

Ergenç, “Hem spor yapıyor hem de çok kontrollü bir perhiz uyguladı. Bayağı zor bir süreçten geçti. Alın teriyle zayıfladı kız. Herhangi bir ilaç veya takviye kullanmadı. Bergüzar öyledir; bir şeyi kafaya taktı mı, sonuna kadar gider ve yapar" dedi.