Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hadise, 8'inci albümünü çıkardı. Ünlü şarkıcı yeni albümü için lansman gecesi düzenlendi. Geceye sanat, müzik ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı. Aleyna Tilki, Eda Ece, Hazal Filiz Küçükköse, Kerem Bürsin, Murat Boz ve Yıldız Tilbe, Hadise’nin heyecanına ortak oldu.

"ARTIK NE İSTEDİĞİMİ ÇOK İYİ BİLİYORUM"

Gecede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hadise, 9 yıl sonra yeniden albüm çıkarmanın kendisi için çok özel bir süreç olduğunu belirtti. Albümün isminin 'H.' olmasının bilinçli bir tercih olduğunu söyleyen sanatçı, “Bir şarkının ismini albüme vermek istemedim. Tek bir algı oluşsun istemedim. 40 yaşındayım ve artık ne istediğimi çok iyi biliyorum. Kendimi tanıdığım, kendimi sevdiğim bir dönemdeyim. O yüzden albümün adı 'H.' oldu” dedi. Albümde 14 şarkının yer aldığını belirten Hadise, her parçanın farklı bir duyguyu anlattığını ifade ederek, “Bu albümde 14 farklı kadının hikâyesi var. Kırılan da var, üzülen de var ama ne olursa olsun hayatına devam etmeyi bilen bir kadın da var. Ben en çok o Hadise’yi seviyorum” ifadelerini kullandı.

Murat Boz ile sahne performanslarına da değinen Hadise, “Biz Murat’la birbirimizi çok seven ve anlayan iki insanız. İnsanlar bizi gerçek bulduğu için seviyor. Müzikal anlamda yeniden bir yerde buluşacağız gibi gözüküyor” dedi.

"GEÇMİŞİ KAPATTIM, GERİ DÖNÜŞ YOK"

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, Hadise’nin lansmanına katılarak destek veren isimler arasındaydı. Hadise'yi çok beğendiğini dile getiren oyuncu, en sevdiği şarkının 'Küçük Bir Yol' olduğunu söyledi. Müzikle arasının iyi olduğunu belirten Küçükköse, "Her sete çıkmadan önce yabancı şarkılar dinlerim. Sesim çok iyi değil ama ders almayı planlıyorum. Banyoda kendimi deniyorum" dedi. Özel hayatıyla ilgili de net konuşan oyuncu, “Geçmişi kapattım. Bir şeyi kafamda bitirdiysem geri dönüşü olmaz. Şu an hayatımda kimse yok, iş odaklıyım" ifadelerini kullandı.

"BU BİR TEPKİ, BİR DÖNÜŞÜM"

Hadise ise Aleyna Tilki için, “Aleyna inanılmaz bir besteci. İçimdeki konuşamadıklarımı şarkıya döktü; beni hissederek, beni anlayarak şarkı yazdı. İyi ki varsın” ifadelerini kullandı. İkilinin ortak noktasının “savaşçı ruhları” olduğunu söyleyen Hadise, Tilki’nin kariyerindeki duruşuna ve yeteneğine dikkat çekti.

Aleyna Tilki, Hadise’nin kendisi hakkında yaptığı övgü dolu açıklamalar sonrası duygularını paylaşarak, "Çok heyecanlıyım ve çok onurlandım. Bunca yıldır sektörde bu kadar güçlü duran bir kadından bunları duymak beni çok heyecanlandırdı" dedi.

Yeni saç stiliyle ilgili gelen yorumlar hakkında da konuşan Aleyna Tilki, "Anlayan anladı, anlamayan da sarışın halimi istiyor. Bu da benim için bir evre. Güzellik standartlarının genelde sarışın kadınlar üzerinden oluşturulmasına bir tepki olarak böyle bir değişim yaptım" ifadelerini kullandı.

"HADİSE ÇOK KIYMETLİ BİR DOST"

Kerem Bürsin, yoğun tempoda çalıştığını ve yeni projeler için hazırlık yaptığını belirtti. Hadise ile dostluklarına da değinen Bürsin, "Son yıllarda çok yakınlaştık. Çok değerli ve çalışkan biri" dedi. Selin Yağcıoğlu ile ayrıldığı yönündeki sorulara ise, “Benim hayatım çok sıkıcı, özel hayata girmeye gerek yok” yanıtını verdi.

"SEVGİ ŞİDDET DEĞİLDİR"

Gecenin onur konuğu Yıldız Tilbe, samimi açıklamalarda bulundu. Tilbe, “Son zamanlarda bir aktivitem yoktu, evdeydim. Bu davet iyi oldu, Hadise’nin şarkılarını dinleyeceğiz” dedi. Harbiye konserine de değinen Tilbe, “Çok güzel geçti. Sahneye arkadaşlarımı alıyorum, bu hem bana hem seyirciye iyi geliyor” ifadelerini kullandı. Daha önce sahnede ağlayarak yaptığı vedalara açıklık getiren sanatçı, duygusal sözler sarf ederek, "Genç aşıklara bir şeyler söylemek istedim. Birbirini seven insanların daha naif olması gerekiyor. Sevgi şiddet değildir. Herkes hayatında kırılıyor, benim de kimsenin bilmediği kırıldığım şeyler var” dedi.

Aşk hayatına dair de konuşan Tilbe, "Sevgi olarak çok büyük karşılık gördüm ama duygusal anlamda olmadı. Artık buna ihtiyaç duymuyorum" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Tilbe, yapay zekâ hakkında ise dikkat çeken bir çıkış yaparak, "Korkunç buluyorum. İnternette gördüm, hiç tanımadığım insanlarla beni konuşturmuşlar. Sanatta faydalı olabilir ama kötü kullanılırsa tehlikeli. Çocuklar etkileniyor, makine gibi olmasınlar" ifadelerini kullandı.

"HADİSE ÖZEL BİR İNSAN"

Geceye katılan Murat Boz, “Hadise benim için çok özel bir insan. Senelere dayanan bir dostluğumuz var. Müzikal anlamda çok başarılı" dedi. Fit görüntüsüyle dikkat çeken şarkıcı, sporun hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi.