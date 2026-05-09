        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Huzurevindeki kan donduran olayda bir çalışan tutuklandı | Son dakika haberleri

        Huzurevindeki kan donduran olayda bir çalışan tutuklandı!

        İstanbul'da, yaşlı bakımevinde çalışan personelin bir hastayı itekleyip yere düşürdükten sonra darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı personelin başka bir hastaya tükürdüğü anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Aynı yaşlı bakım merkezinde benzer olayların sık yaşandığı öne sürüldü. Görüntülerin sanal medyada yayınlanmasının ardından inceleme başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, personelin iş akdinin feshedildiği ve teftiş sürecinin başlatıldığı belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınan 4 şüpheliden S.M. tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 08:15 Güncelleme:
        İstanbul Beylikdüzü'ndeki olay, Kavaklı Mahallesi Gardenta Sokak'ta bulunan yaşlı bakımevinde meydana geldi. Bakımevine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, personelin iterek yere düşürdüğü hastayı darp ettiği görüldü.

        YERE DÜŞEN YAŞLININ KAFASI YARILDI

        Darp edilen hasta kafasından yaralandı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen başka bir görüntüde ise, personelin hastanın yüzüne tükürdüğü görülürken, bir diğer görüntüde ise bakımevine gelen yaralı hastanın yakını kurum çalışanlarına tepki gösterdiği anlar yer aldı.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Daha öncede benzer olaylarını sık yaşandığı iddia edilen yaşlı bakımevinde, yönetim tarafında herhangi bir personele işlem yapılmadığı öne sürüldü. Sanal medyada yayınlanan görüntülerin ardından, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

        4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olaya ilişkin yürütülen çalışmaların ardından kurum müdürü, hastaları darp eden 2 çalışan ve görüntüleri çeken bir kişi gözaltına alındı.

        BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

        Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada:

        "Bazı sosyal mecralarda yer alan, İstanbul'da bir özel bakımevindeki görüntülere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 27.04.2026 tarihinde meydana gelen olayın Bakanlığımıza intikal etmesiyle birlikte ivedilikle teftiş başlatılmıştır. Yapılan ilk tespitte olayın, İstanbul Beylikdüzü Kavaklı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde meydana geldiği belirlenmiştir.

        Görüntülerde yer alan kişinin kimlik tespitleri yapılmış; ilgili personelin iş akdi derhal feshedilmiş ve hakkında adli süreç başlatılmıştır. Olaydan etkilenen engelli bireyin hastaneye sevki sağlanmış, gerekli tıbbi müdahalesi gerçekleştirilmiş olup tedavi ve takip süreci titizlikle sürdürülmektedir.

        Bakanlığımız tarafından söz konusu kuruluşa yönelik teftiş süreci başlatılmıştır. İncelemeler tüm yönleriyle devam etmekte olup, engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir. Sürecin tüm aşamaları Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

        YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Aynı bakımevinde yaklaşık 3 yıl önce çekildiği iddia edilen görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, hastalara verilen yemeklerin yerlere döküldüğü, yatak çarşaf ve yorganların pis olduğu görülüyor.

        "BABAMA YÜZDE 100 DARP RAPORU VERİLDİ"

        Aynı bakımevinde 62 yaşındaki babası Selahattin Avcı'nın da geçtiğimiz yıl şiddet gördüğünü öne süren Gülistan Avcı, şunları söyledi: "Geçtiğimiz şubat ayında biz babamızı, hastaneye rahat götürülebilsin diye kısa süreliğine bakım merkezine vermiştik. Fakat ziyarete gittiğimizde tırnak izleri ve yaralar görmüştük. Bize kendisinin yaptığı söylenilmişti. Sonrasında çarşamba günleri görüş vardı; görüntülü görüşte babamın kolunu göstermelerini söylediğimde, çalışan farkında olmadan asıl yaralı olan yeri gösterdi.

        Kolunda siyahlık vardı. Ağır darbe almıştı. Kanlaşmış bir siyahlık vardı. Ben apar topar bakım merkezine gittiğimde bizi böyle oylayıp ‘İşte kendisi yapıyor, bizlik sorun yok, bizlik bir durum olamaz’ denildi. Şüphelendiğim için bunu artık yargıya taşıdık. Biz oraya gittiğimizde bizim üstümüze yürüdüler. Tehditvari konuştular. Hastaneye gittiğimizde de orada babamla ilgilenmediler. Ben bir şeylerden şüphelendim, verdikleri raporda zaten bir şüpheli bir durum vardı.

        O raporu zaten karakol sunduğumuzda da ben şüphede olduğumu, bu raporun aslının olmadığını söylemiştim. Ertesi gün babamı şehir hastanesine götürdüm. Babama yüzde 100 darp raporu verildi."

        BİR PERSONEL TUTUKLANDI

        Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye en ağır ceza istendi!
        "İran'dan cevap bekliyorum"
        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        İnterpol listesinin zirvesindeki isim yakalandı
        Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar
        F.Bahçe 8. kez Final-Four'da!
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Aidatlarda sistem değişti
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
