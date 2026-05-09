Ev sahibi tetiğe bastı! Kadın kiracıyı vurdu!
Gaziantep'te, tartıştığı ev sahibi B.Ş. tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın kiracı 39 yaşındaki Hamide G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kaçan saldırganı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi
Giriş: 09 Mayıs 2026 - 10:35 Güncelleme:
Gaziantep'te kan donduran olay, Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi B.Ş. ile kiracısı Hamide G. (39) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
KADIN KİRACI AYAKLARINDAN YARALANDI
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken B.Ş.'nin olay sırasında pompalı tüfekle ateş ettiği kiracısı Hamide G. ayaklarından yaralandı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kaçan saldırganı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
