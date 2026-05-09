        Moderna hantavirüs aşısı geliştiriyor - Haberler

        Moderna hantavirüs aşısı geliştiriyor

        Moderna, hantavirüse karşı koruma sağlayacak hantavirüs aşısı üzerinde çalışma yürüttüklerini açıkladı. Şirket, Arjantin'den yola çıkan ve Kanarya Adaları'na doğru hareket eden "MV Hondius" isimli gemide ortaya çıkan hantavirüs salgınından önce çalışmalara başlatığını duyurdu

        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 10:44
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor

        Moderna, hantavirüslere karşı koruma sağlayacak aşılar üzerinde araştırma yürüttüğünü açıkladı.

        Merkezi Cambridge’de bulunan Moderna, yaptığı açıklamada, ABD Ordu Bulaşıcı Hastalıklar Tıbbi Araştırma Enstitüsü ile hantavirüslere yönelik erken aşama aşı araştırmaları gerçekleştirdiğini bildirdi.

        Amerikan Boston Globe gazetesinde yer alan habere göre, şirket ayrıca, olası bir bağışıklama yöntemi üzerinde Korea University College of Medicine bünyesindeki "Vaccine Innovation Center" ile birlikte çalışıyor.

        ARAŞTIRMA, HONDIUS GEMİSİNDEKİ SALGINDAN ÖNCE BAŞLADI

        Araştırmaların, Hollanda bayraklı Hondius gemisindeki son salgından önce başladığı belirtildi.

        Şirket açıklamasında, “Bu çalışmalar erken aşamada ve devam ediyor. Aynı zamanda Moderna’nın ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklara karşı önlem geliştirme sorumluluğunu yansıtıyor” denildi.

        HİSSELERİ YÜZDE 12 ARTTI

        Moderna hisseleri yüzde 12 yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü ise virüsle bağlantılı en az altı kesin vaka ve iki şüpheli vaka tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca üç yolcunun daha hayatını kaybettiği bildirildi.

        Moderna her ne kadar en çok COVID-19 aşısıyla bilinse de, diğer olası pandemilere yönelik aşı araştırmaları da yürütüyor. Şirket şu anda, Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu’nun desteğiyle kuş gribine karşı geliştirilen bir aşının ileri aşama klinik denemeleri üzerinde çalışıyor. Ancak ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı geçen yıl Moderna’nın kuş gribi ve diğer aşılara yönelik fonlarını sonlandırmıştı.

        Şirket, mRNA teknolojisinin pandemi durumlarında eski teknolojilere kıyasla daha hızlı yanıt verilmesini sağladığını belirtti. Geleneksel yöntemlerde virüsün çoğaltılması aylar sürebilirken, mRNA teknolojisinin bu süreci önemli ölçüde hızlandırabildiği ifade edildi.

