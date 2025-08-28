Habertürk
Habertürk
        Edirne haberleri: Eşini ve oğlunu boğmuştu! İşte akıl sağlığı raporu

        Eşini ve oğlunu boğmuştu! İşte akıl sağlığı raporu!

        Edirne'de, 11 yaşındaki çocuğu ile eşini öldüren ve telefonla arayanlara 'uyuyorlar, uyanmadılar' diyerek cevap veren 41 yaşındaki Ömer Gökhan Alacı'nın, İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem süresi tamamlandı. Akıl sağlığının yerinde olan Alacı, tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 08:09 Güncelleme: 28.08.2025 - 09:43
        Eşini ve oğlunu boğdu! İşte akıl sağlığı raporu!
        Edirne'yi derinden sarsan olay, 4 Ağustos'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Ömer Gökhan Alacı (41), eşi Didem Örs Alacı (38) ile 11 yaşındaki oğulları Doruk Kaan Alacı'yı boğarak öldürdükten sonra bıçakla kendini yaralayarak intihara kalkıştı.

        AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

        İHA'daki habere göre anne ve oğlu, son yolculuklarına uğurlanırken olayın şüphelisi de, savcılık kararıyla akıl hastalığı olup olmadığının tespiti amacıyla İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

        CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

        İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem süresi tamamlanan ve akıl sağlığının yerinde olduğuna dair kanaat getirilen şüpheli, geçtiğimiz gün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "BENİ AFFEDİN" DİYE MEKTUP YAZMIŞ

        Öldürülen anne ve çocuktan gün içinde haber alamayan yakınlarının defalarca telefonla anne Didem'i aradıkları, ancak telefonu cinayet şüphelisinin açarak, "Didem ve Doruk henüz uyanmadılar, uyuyorlar" diyerek kapattığı ortaya çıktı. Bir diğer detay ise şüphelinin eve bıraktığı mektupta 'beni affedin' sözlerine yer vermesi oldu.

