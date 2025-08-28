Edirne'yi derinden sarsan olay, 4 Ağustos'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Ömer Gökhan Alacı (41), eşi Didem Örs Alacı (38) ile 11 yaşındaki oğulları Doruk Kaan Alacı'yı boğarak öldürdükten sonra bıçakla kendini yaralayarak intihara kalkıştı.

İHA'daki habere göre anne ve oğlu, son yolculuklarına uğurlanırken olayın şüphelisi de, savcılık kararıyla akıl hastalığı olup olmadığının tespiti amacıyla İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

"BENİ AFFEDİN" DİYE MEKTUP YAZMIŞ

Öldürülen anne ve çocuktan gün içinde haber alamayan yakınlarının defalarca telefonla anne Didem'i aradıkları, ancak telefonu cinayet şüphelisinin açarak, "Didem ve Doruk henüz uyanmadılar, uyuyorlar" diyerek kapattığı ortaya çıktı. Bir diğer detay ise şüphelinin eve bıraktığı mektupta 'beni affedin' sözlerine yer vermesi oldu.