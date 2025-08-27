Galatasaray'dan Wilfried Singo için KAP açıklaması: İstanbul'a geldi!
Yeni sezonda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco forması giyen 24 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Savunmaya önemli bir takviye yapan sarı-kırmızılılar, başarılı oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirmek ve resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a getirdi.
Galatasaray, Wilfried Singo transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki savunmacı Wilfried Singo için kulübü Monaco ile anlaşmaya vardı.
Fildişili stoper ile de el sıkışan Galatasaray, genç oyuncuyu İstanbul'a getirdi.
Wilfried Singo, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi.
KAP AÇIKLAMASI GELDİ!
Galatasaray, Wilfried Singo transferi için açıklama yaptı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Geçtiğimiz sezon 35 maça çıkan Singo, 3 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 699 dakika sahada kaldı. Fransız ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç stoperin güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro...