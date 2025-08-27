Galatasaray'dan Wilfried Singo için KAP açıklaması: İstanbul'a geldi! Yeni sezonda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco forması giyen 24 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Savunmaya önemli bir takviye yapan sarı-kırmızılılar, başarılı oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirmek ve resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a getirdi.

Giriş: 27.08.2025 - 20:26 Güncelleme: 28.08.2025 - 01:55

