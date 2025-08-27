Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!

        İstanbul'da, kaçak pırlanta soruşturması kapsamında, Kapalıçarşı'da 23 iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira değerinde olduğu belirtilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 13:05 Güncelleme: 27.08.2025 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, kaçak yollarla ülkemize pırlanta ve çeşitli değerli taşları getiren ve kaçak olduğunu bildiği halde satın alan 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

        DEĞERLİ TAŞLAR ELE GEÇİRİLDİ

        DHA'daki habere göre operasyon sonucunda 155 kilo 602 gram, Bin 359 karat değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen değerli taşların yaklaşık piyasa değerinin 445 milyon 750 bin lira olduğu değerlendirildi.

        40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Şüphelilerin ifadeleri sonrası soruşturma derinleştirildi. Kapalıçarşı'daki bazı iş yerlerine de operasyon yapıldı. Operasyonda 23 iş yeri aranırken, 40 şüpheli de gözaltına alındı.

        PİYASA DEĞERİ 1 MİLYAR 250 MİLYON TL

        Aramalarda ayrıca çeşitli değerli taş, 135 adet ziynet eşyası, bin 132 adet değerli maden taşı, ateşli silahlar, 267 parça tarihi eser ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Operasyon sonucunda ele geçirilen değerli taşların yaklaşık piyasa değerinin ise 1 milyar 250 milyon lira olduğu değerlendirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kapalıçarşı operasyon
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2. Minguzzi olayında kan donduran ifadeler
        2. Minguzzi olayında kan donduran ifadeler
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Eşinin katlettiği Neşe'nin yürek yakan mesajı!
        Eşinin katlettiği Neşe'nin yürek yakan mesajı!
        Kairat Almatı: En uzak deplasman!
        Kairat Almatı: En uzak deplasman!
        Ukrayna'da 18-22 yaşındaki erkeklere yurt dışına çıkmak serbest
        Ukrayna'da 18-22 yaşındaki erkeklere yurt dışına çıkmak serbest
        Lizbon'da tarih yazalım!
        Lizbon'da tarih yazalım!
        Başkent'te yaşanmıştı! Asfalt zorbaları tutuklandı!
        Başkent'te yaşanmıştı! Asfalt zorbaları tutuklandı!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Fransa'da yeni siyasi kriz
        Fransa'da yeni siyasi kriz
        "Putin-Trump diyaloğu dünyayı değiştirecek"
        "Putin-Trump diyaloğu dünyayı değiştirecek"
        Carlos Cuesta ısrarı!
        Carlos Cuesta ısrarı!
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?