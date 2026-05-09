Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor

Günün son öğünü sadece akşamı sonlandırmaktan daha fazlasını yapıyor. Aynı zamanda ne kadar iyi uyuduğumuzu ve ertesi sabah ne yemeyi tercih ettiğimizi de etkileyebiliyor. Granada Üniversitesi tarafından yürütülen ve European Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan araştırmanın vardığı sonuç bu oldu.

Euronews'te yer alan habere göre, araştırmacılar, "Akşam yemeği uykuyu etkiliyor, uyku da ertesi günkü kahvaltı alışkanlıklarını etkiliyor” açıklamasında bulundu. Çalışma, tek yönlü bir ilişkiden ziyade, beslenme ile uykunun birbirini sürekli etkilediği çift yönlü bir bağlantıya işaret ediyor.

14 GÜN BOYUNCA TAKİP EDİLDİLER

Bu bağlantıyı incelemek için araştırmacılar, obeziteli erkek ve kadınları gerçek yaşam koşullarında 14 gün boyunca takip etti. Katılımcılar özellikle akşam yemeği ve kahvaltıları olmak üzere öğünlerini kaydederken, uykuları da ivmeölçerler ve uyku takip cihazlarıyla objektif olarak izlendi.

Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalardan farklı olarak bu yöntem, araştırmacıların günlük alışkanlıkları doğal halleriyle gözlemlemesine olanak sağladı. Araştırmacılara göre amaç, birçok farklı etkenin aynı anda devreye girdiği günlük yaşamda beslenme ile uykunun nasıl etkileşime girdiğini daha iyi anlamaktı.

HANGİ YİYECEKLER UYKUYU KÖTÜLEŞTİRİYOR?

Araştırmanın en önemli bulgularından biri, akşam yemeğinin besin içeriği ile aynı geceki uyku kalitesi arasında yakın bir ilişki bulunması oldu. Araştırmacılara göre; kalori, yağ, kolesterol, protein, alkol, kırmızı et veya kızartma açısından zengin öğünler daha kötü uyku kalitesiyle ilişkilendirildi.

Buna karşılık bazı yiyeceklerin daha iyi bir uykuya destek olduğu görüldü. Karbonhidrat, zeytinyağı ve yağlı balık açısından daha zengin akşam yemekleri ise daha iyi uyku kalitesiyle bağlantılı bulundu. Bulgular, akşam öğününün besin bileşenleri farklı uyku parametrelerini etkileyebildiği görüşünü destekliyor.

KÖTÜ UYKU SAĞLIKSIZ KAHVALTI DEMEK

Araştırmaya göre, uyku kalitesi, insanların ertesi sabah ne yiyeceğini de etkiliyor. Araştırmacılar, "Daha kötü uyku kalitesi, daha sağlıksız kahvaltı alışkanlıklarıyla ilişkilidir" sonucuna ulaştı.

Bununla birlikte araştırmacılar, çalışmanın gözlemsel nitelikte olduğuna dikkat çekerek, doğrudan bir neden-sonuç ilişkisini kanıtlayamayacağını vurguladı.

Veriler özellikle şu eğilimlere işaret etti:

* Daha geç uyanan kişiler kahvaltıda daha fazla kalori tüketme eğiliminde,

* Daha bölünmüş ve kesintili uyku, daha fazla şeker tüketimi ve daha düşük lif alımıyla ilişkili,

* Daha uzun uyku süresi ise genel olarak daha sağlıklı kahvaltı tercihleriyle bağlantılı bulundu.

Bu bulgular, uykunun yalnızca beslenmenin bir sonucu olmadığını; aynı zamanda gelecekteki yemek seçimlerini de şekillendirebildiğini gösterdi.

BESLENME İLE UYKU ARASINDAKİ İLİŞKİ ÇOK GÜÇLÜ

Araştırmacılara göre çalışmanın en önemli katkılarından biri, beslenme ile uyku arasındaki ilişkinin günlük yaşamda ne kadar güçlü olduğunu göstermesi oldu. Akşam yemeği, uyku ve kahvaltı aynı döngünün parçaları gibi görünüyor; bunlardan birindeki küçük değişiklik diğerlerini de etkileyebiliyor.

Araştırmada gözlenen etkiler nispeten sınırlı olsa da, bulgular günlük alışkanlıkların birbirini nasıl etkilediğine dair yeni bilgiler sunuyor.

Araştırmacılar, gelecekte obezitenin önlenmesi ve tedavisine yönelik stratejilerin geliştirilmesinde yalnızca insanların ne yediğinin değil, ne zaman yemek yediğinin ve ne kadar kaliteli uyuduğunun da dikkate alınabileceğini düşünüyor.