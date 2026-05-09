Yerel seçimlerde Starmer'a şok: İstifa baskısı büyüyor

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, ülkenin büyük bir bölümünde yapılan seçimlerin ardından iktidardaki İşçi Partisi’nin ağır kayıplar yaşaması nedeniyle istifa baskılarıyla boğuşuyor.

İşçi Partisi, birçok mahalle hizmetini sunan yerel yönetim yapıları olan İngiliz belediye meclislerinde 1400’den fazla temsilci kaybetti.

Starmer’ın partisi, bir asırdır ülkenin siyasetine hakim olduğu Galler’in özerk parlamentosu seçimlerinde de hezimete uğradı. İskoç parlamentosundaki temsil gücünde de geriledi.

İşçi Partisi’ndeki paniği artıran bir diğer gelişme ise, partinin aşırı sağcı popülist Reform UK partisi, sol kanattaki Yeşiller ve Galler ile İskoçya’daki bağımsızlık yanlısı milliyetçiler dahil olmak üzere bir dizi rakibe karşı yenilgiye uğraması oldu.

İkili sistem parçalandı

Starmer'ın 2024 ortasında iktidara gelmesinden bu yana yapılan en büyük seçimler, Birleşik Krallık'ın geleneksel İşçi Partisi ve Muhafazakarlar ikili sisteminin nasıl parçalandığını gösterdi.

Starmer'ın önünde ulusal parlamento seçimlerine kadar 3 yılı olsa da, giderek artan sayıda iktidar milletvekili, durum tersine çevrilemeyecek noktaya gelmeden Starmer'dan bir adım bekliyor:

"Şu anda içinde bulunduğumuz tehlikelerin farkında olmalıyız, bu gidişatla durum pek iyi görünmüyor. Starmer bence bu birkaç ay içinde gitmeli"

Ancak Starmer, üst düzey bakanlarının desteğine hala sahip.

Starmer mücadeleye devam edeceğine söz verdi ve sonuçların “çok zor” olduğunu kabul ettiğini, dersler çıkarılması gerektiğini söyledi.

Ancak toparlanmak için İşçi Partisi’nin Yeşiller’e kayan sol eğilimli seçmenleri geri kazanmaya çaba göstermesi gerektiği yönündeki çağrıları reddetti.

Starmer, “Seçmenlerin bize gönderdiği mesaja yanıt vermemiz gerekse de, bu sağa ya da sola kaymak anlamına gelmez. Bu, geniş bir siyasi hareketi bir araya getirmek anlamına gelir” dedi.

Starmer’ın bazı politika başarıları elde ettiği ve ABD Başkanı Donald Trump ile uluslararası arenada ustaca başa çıktığı halde, hükümetinin çok fazla yanlış adım attığı ve U dönüşü yaptığı konusunda ciddi eleştiriler mevcut.

İşçi Partisi'ndeki pek çok kişi, Starmer'ın 2016'da Birleşik Krallık'ı Avrupa Birliği'nden ayrılmaya itmesiyle tanınan politikacı Nigel Farage'ın liderliğindeki Reform UK'ye ya da kendini "eko-popülist" olarak tanımlayan Zack Polanski'nin liderliğinde anketlerde yükselişe geçen Yeşiller'e karşı yeterince mücadele edemediğinden endişe duyuyor.