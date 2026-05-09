İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi: 2 km hızla yayılıyor
Londra merkezli denizcilik risk istihbarat şirketi Windward, İran'ın Basra Körfezi'ndeki Harg Adası açıklarında devasa bir petrol sızıntısı tespit edildiğini ve sızıntının güneydoğu yönünde ilerlediğini duyurdu.
Windward, sızıntının ilk olarak 5 Mayıs'ta İran'ın başlıca petrol ihracat terminali olan Harg Adası'nın batı yakasının yaklaşık 1,27 km batısında tespit edildiğini açıkladı.
Şirket, sızıntının daha sonra 20 saatlik bir süre boyunca yapılan üç uydu gözlemi ile teyit edildiğini belirtti.
6 Mayıs ile 8 Mayıs tarihleri arasında Copernicus'un Sentinel-1, Sentinel-2 ve Sentinel-3 uyduları tarafından çekilen görüntüler, adanın yakınındaki denizin onlarca kilometrekarelik bir alanını kaplayan bir petrol sızıntısını gösterdi.
Saatte 2 km hızla ilerliyor
Windward'ın izleme verilerine göre, sızıntı şu anda Harg Adası'nın yaklaşık 11 km güneybatısında bulunuyor ve saatte yaklaşık 2 km'lik bir hızla, yaklaşık 150 derecelik bir rotada ilerliyor.
Şirketin aktardığı meteorolojik veriler, kuzeybatı rüzgarlarının sızıntının hareketine katkıda bulunduğunu gösterdi.
Mevcut tahminlere göre, petrol sızıntısı yaklaşık 3,6 gün içinde Katar'ın münhasır ekonomik bölgesindeki sulardan geçebilirken, mevcut koşullar devam ederse en yakın potansiyel karaya çıkış noktasının yaklaşık 13 gün içinde Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Mirfa olması bekleniyor.
Çatışmanın başlarında, ABD güçleri bölgedeki askeri operasyonlar sırasında Harg Adası'ndaki askeri hedefleri imha ettiklerini açıklamıştı.
İran'ın Bushehr eyaletinden İslam Parlamentosu temsilcisi Jafar Pourkabani, İran'ın depolama tanklarının dolması nedeniyle denize petrol döktüğü yönündeki medya iddialarını yalanladı.
Pourkabani, bu haberlerin düşmanlar tarafından yürütülen psikolojik savaş kampanyasının bir parçası olduğunu söyledi. Harg Adası çevresindeki petrol kirliliğinin aslında bir Avrupa petrol tankerinin petrol kalıntılarını ve balast suyu atıklarını boşaltmasından kaynaklandığını açıkladı.