        Macaristan'da Peter Magyar resmen başbakan oldu | Dış Haberler

        Macaristan'da Peter Magyar resmen başbakan oldu

        Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimlerin galibi Peter Magyar, ülkenin resmen yeni başbakanı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 19:59 Güncelleme:
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu

        Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimlerin galibi Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar, Ulusal Meclis'te yapılan açılış oturumunda ülkenin resmen yeni başbakanı oldu.

        Genel seçimlerin ardından 199 sandalyeli Ulusal Meclis'te, açılış oturumu yapıldı.

        ​​​​​​​Tisza'nın 141 milletvekili kazanmayı başardığı mecliste, Magyar'ın başbakanlığı için oylama yapıldı.

        Yapılan oylamada, Tisza lideri Magyar, 16 yıllık Viktor Orban'ın ardından ülkenin yeni başbakanı seçildi.

        Magyar, oylama sonucu resmen ülkenin yeni başbakanı oldu.

        Macaristan genel seçimlerini Tisza, farkla kazanmıştı

        Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimi, Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) farkla kazandı.

        Tisza, 199 milletvekilli parlamentoda 141 sandalye kazanarak anayasa değişikliği yapabilecek çoğunluğa ulaştı.

        16 yıldır iktidarda olan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ise 52 sandalyede kaldı.

        Yüzde 5'lik barajı aşarak Macar Ulusal Meclisi'ne 6 sandalyeyle girmeyi başaran üçüncü parti ise aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) Partisi oldu.

