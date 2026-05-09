Galatasaray'dan art arda şampiyonluk paylaşımları: Fenerbahçe'ye gönderme!
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek üst üste dördüncü kez şampiyon oldu. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesaplarından kutlama paylaşımları yaptı. İşte Galatasaray'ın paylaşımları...
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaray şampiyonluğun ardından ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Sarı kırmızılılar, son 4 sezonda Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Jorge Jesus, İsmail Kartal, Jose Mourinho ve Domenico Tedesco'nun yer aldığı bir yapay zeka videosu paylaştı.
Galatasaray ezeli rakiplerine bir gönderme daha yaptı. Sarı kırmızılıların İngilizce hesabında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şampiyonluk sayılarının olduğu görsel paylaşıldı. Gönderide, “Burası Galatasaray'ın dünyası, sadece içinde yaşıyorsunuz” ifadeleri yer aldı.
Galatasaray, 4 kupalı görsel paylaştı ve “Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu. #DOMİN4SYON” ifadelerine yer verdi.