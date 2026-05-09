Galatasaray taraftarı şampiyonluğu sokaklarda kutladı: Türkiye, Sarı-Kırmızı!
Galatasaray taraftarları tüm Türkiye'de 26. şampiyonluğu coşkuyla kutladı. İşte yurdun dört bir yanından şampiyonluk kutlamaları görüntüleri...
Giriş: 09 Mayıs 2026 - 23:31
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk eden sarı-kırmızılar, 90 dakika sonrasında 4-2 galibiyet elde etti.
Maçın son düdüğüyle birlikte cadde ve sokaklara akın eden taraftarlar, Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu kutladı.
Ellerinde bayraklarla cadde ve meydanları dolduran taraftarlar, marşlar söyleyip meşaleler yaktı.
Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte kent merkezinde toplanan taraftarlar, araçlarıyla konvoy oluşturup uzun süre korna çalarak şampiyonluğu kutladı.
İşte şampiyonluk kutlamalarından kareler...
