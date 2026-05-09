Bu gurur Dursun Özbek'in!

        Galatasaray, Dursun Özbek başkanlığında 5. şampiyonluğunu elde ederken, sportif başarının yanı sıra ekonomik alanda yaşanan gelişmeler de dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı kulüp tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan başkanı ünvanını ele geçiren Dursun Özbek, ürettiği projelerle de Galatasaray camiasını memnun etmeye devam ediyor...

        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 22:32 Güncelleme:
        Galatasaray, sahadaki şampiyonluk yürüyüşünü kulüp tarihine geçecek bir yönetim başarısıyla taçlandırıyor…

        Başkan Dursun Özbek önderliğinde ikinci dönemini yaşayan sarı kırmızı kulüp, yalnızca kupalar kazanan bir takım değil; aynı zamanda geleceğini yeniden inşa eden dev bir spor markasına dönüşüyor.

        Süper Lig’de 4 sene üst üste gelen şampiyonluklarla Türk futbolunda yeniden hakimiyet kuran Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde de son 16 turuna yükselerek adını yeniden elitler arasına yazdırdı.

        Ancak bu dönemi özel kılan yalnızca sportif başarılar değil…

        KULÜP EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI

        Uzun yıllar boyunca finansal yüklerle mücadele eden Galatasaray, Dursun Özbek yönetiminde ekonomik anlamda da büyük bir toparlanma sürecine girdi.

        Yapılandırma adımları, sermaye artırımı hamleleri ve gelir projeleriyle kulübün mali yapısı güçlendi…

        Atılan adımlar camiada büyük memnuniyet yarattı.

        Sarı kırmızı kulüp artık sadece bugünü değil, yarınları da planlayan güçlü bir organizasyon haline geldi.

        Bu dönüşümün en dikkat çekici simgesi ise hiç kuşkusuz Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri oldu.

        Galatasaray’ın yeni nesil futbol üssü olarak hayata geçirilen proje, modern antrenman sahaları, yüksek teknoloji destekli çalışma alanları, kamp konforu ve altyapıya yönelik donanımıyla Avrupa’daki birçok kulübün dahi gıpta ile bakacağı standartlara ulaştı.

        Florya’dan Kemerburgaz’a geçiş, yalnızca bir adres değişikliği değil; Galatasaray’ın vizyon değişiminin en net göstergesi olarak dikkat çekiyor.

        Taraftar nezdinde de tablo son derece net…

        Tribünler, sahada kazanılan kupalar kadar kulübün geleceğine yapılan yatırımları da alkışlıyor.

        ÇAĞ ATLATAN PROJELER

        Dursun Özbek ve yönetim kurulunun ortaya koyduğu tablo, futbol camiasında “İstikrarın başarı getirdiği model” olarak dikkat çekiyor.

        Şampiyonluklarla taçlanan sezonların ardından Galatasaray’da artık sadece bugünün sevinci değil, yarınların güveni de sağlandı.

        Galatasaray, sadece şampiyonluk sayılarında değil tesisleşme ve ekonomik devrimleriyle de rakipleriyle arayı açıyor.

        Sarı kırmızı camia için bu dönem, kurumsal yeniden doğuş, ekonomik güçlenme ve sportif üstünlüğü aynı anda yaşandığı tarihi bir çağ olarak hafızalara kazınıyor…

        Tüm bu çalışmaların sonucunda ise hedef yine en yükseklere konulmuş durumda…

        Galatasaray, tesisleşme ile ve mali bağımsızlığını tescilleyen projelerle dev bir dönüşüme imza attı.

        ‘Sevgi iklimi’ mottosuyla çıkılan bu yolda, kulübün genlerindeki öncülük ruhunun yeniden zirveye taşındığı ‘sarı kırmızı’ bir devrime tanıklık ediyoruz.

        İşte Dursun Özbek döneminde gerçekleştirilen ve devam eden projeler:

        - Galatasaray, borçların tamamını kapatarak Bankalar Birliği anlaşmasından resmen çıktı.

        - Galatasaray Adası'nda sona gelindi. Restorasyon bitme aşamasında.

        - Mecidiyeköy binası konut projesine dönüştü. Şu ana kadar toplam 1.3 milyar TL gelir elde edildi.

        - Kemerburgaz Tesisleri'nde 1. faz tamamlandı. A takım tesislere taşındı; 2. faz inşaatı sürüyor.

        - Aslantepe Vadisi'nin temeli atıldı; 13 bin kapasiteli salonu içeren kompleks 3 yıl içinde bitecek.

        - Florya konut projesi ruhsat aşamasında. Kemerburgaz’a taşınma sonrası boşalan arazide inşaata başlanacak.

        - Riva konut projesinde çalışmalar devam ediyor. Kulübe sürdürülebilir fon sağlamaya devam ediliyor. İlk etapta 170 milyon dolar gelir elde edildi.

        - Mağazacılıkta (GS Store) 12 ayda 120 milyon Euro hasılat ile rekor kırıldı. Halka arzı planlanıyor.

