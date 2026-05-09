Galatasaray'dan tarihi dominasyon: 4 sene üst üste, toplamda 26 şampiyonluk!

"Kazanmak" bir alışkanlıktır ve Galatasaray bu alışkanlığı son dört sezondur bir yaşam biçimine dönüştürdü. Sezonun en gerilimli anlarında dahi dizleri titremeyen, finalleri oynamayı genetik kodlarına işlemiş bir takım izledik. 30 Temmuz 2025’ten 2 Mayıs 2026’ya uzanan o meşakkatli yol, sadece bir puan mücadelesi değil, bir irade savaşıydı.

MASADAKİ 3 BÜYÜK SORU VE KRİTİK KARARLAR

Yeni sezona girerken camianın üzerinde 3 dev soru işareti bulut gibi asılıydı. Bu soruların yanıtları sadece sezonu değil, kulübün geleceğini de tayin edecekti:

Osimhen kalacak mı? 75 milyon Euro’luk o devasa bonservis bütçeyi zorlasa da, yönetim iradesini koydu ve dünya yıldızı parçalı formayı giymeye devam etti.

REKLAM

Barış Alper Yılmaz gidecek mi? Avrupa’nın devleri astronomik rakamlarla kapıdaydı. Ufuk Kaan Karacan'ın da belirttiği gibi; "Dünyada hem santrfor hem sağ bek oynayabilen bir oyuncuyu kaybetmek, bir oyuncudan fazlasını kaybetmek olurdu." Okan Buruk’un "İzin veremeyiz" resti, şampiyonluğun en kilit hamlesi oldu.

Muslera sonrası yeni kaleci? 14 sezonluk efsanenin ardından kale kime emanet edilecekti? 27.5 milyon Euro + KDV bedelle Uğurcan Çakır'da karar kılındı. Bonservis tartışılsa da Uğurcan, kalede güvenin yeni adı oldu.

AVRUPA’DA BİR ASLAN: LIVERPOOL ZAFERİ VE JUVENTUS TİTREMESİ

Süper Lig'e 5'te 5 ile başlayan Aslan için Avrupa arenası sert bir sınavla başladı. Frankfurt deplasmanındaki 5-1’lik mağlubiyet, sezonun ilk kırılma anıydı.

Ardından gelen tarihi Liverpool zaferi (1-0), tüm "acaba"ları sildi. Emrah Oktay'ın analiziyle; "Bu galibiyet takıma sadece puan değil, müthiş bir mental özgüven kazandırdı."

Juventus'un 5-2 ile geçilmesi ise Galatasaray'ın Avrupa çapındaki gövde gösterisi oldu.

KRİZ ANLARI VE OCAK AYI DEVRİMİ

Union SG karşısında 9 eksikle çıkılan maç ve Kocaeli deplasmanı, kadro derinliğinin sorgulandığı anlardı. Kocaelispor yenilgisindeki 4-4-2 denemesinin bir daha tekrarlanmamasının sezonun geri kalanı için hayati bir ders olacağı aşikârdı.

REKLAM

Bu krizler, Ocak ayında 5 yeni takviyeyi (Noa Lang, Sacha Boey, Renato Nhaga, Yaser Asprilla, Can Armando Güner) beraberinde getirdi. Dar kadronun genişletilmesi şampiyonluk yolundaki rotasyon gücünü artırdı.

KEMERBURGAZ RUHU VE "MAYISLAR BİZİMDİR" VURGUSU

Sezonun son düzlüğünde Osimhen’siz oyun zorlaşınca, eleştiri okları Okan Buruk’a dönmüştü. Ancak 31. haftadaki Gençlerbirliği maçı öncesi Kemerburgaz tesislerinin taraftara açılması, takımı yeniden ayağa kaldırdı. Şampiyonluk ateşi tam olarak o gün yeniden alev aldı...

Son düzlükte Samsunspor mağlubiyetiyle kısa süreli bir şok yaşansa da, derbi galibiyeti ve "Mayıs" tecrübesiyle Galatasaray hata yapmadı.

Sonuç: 26. kez Türkiye’nin en büyüğü Galatasaray! Gabriel Sara ve Victor Osimhen gibi yıldızlarla kurulan, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan gibi isimlerle süslenen bu kadro, adını tarihe altın harflerle kazıdı.

Tebrikler Şampiyon!