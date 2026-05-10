        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Hedefimiz 5 sene üst üste şampiyon olmak!

        Okan Buruk: Hedefimiz 5 sene üst üste şampiyon olmak!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hedeflerinin 5 sezon üst üste şampiyonluğa ulaşmak olduğunu söyledi. Öte yandan deneyimli çalıştırıcı, en büyük isteklerinden birinin Şampiyonlar Ligi'nde başarı olduğunu dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 00:02 Güncelleme:
        "Hedefimiz 5 sene üst üste şampiyon olmak!"

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Park'ta Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyonluğu garantiledikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Stresli bir maç oynadıklarını aktaran Buruk, "Çok fazla gol pozisyonuna girdik ama dakika olarak moralimizi bozacak, seyirciyi düşürecek 2 gol yedik. Devamında ayağa kalktık, pozisyonlara girdik, goller atmayı başardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Başkanımız sayın Dursun Özbek her zaman bize destek oldu. Bugün seyircimizle birlikte çok güzel bir ortam yarattık. Daha erken bitirip daha rahat bir şampiyonluk alabilirdik ama yine heyecanlandırıp maçın sonunda iki tane golle bitirdik. Çok yoğun sezon geçirdik. Şampiyonlar Ligi'nde oynadık, son 16'ya kaldık, çok sayıda maç yaptık. Ülke adına iyi işler yaptığımız çok uzun bir sezon oldu. Şampiyonlar Ligi ile birlikte sezonu geçirmek kolay değil." diye konuştu.

        Bu sezon Avrupa'da da başarılı olduklarına değinen Buruk, "Dört sene üst üste şampiyonluktan dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum. En iyisini hep yapmaya çalıştılar. Sezon içinde hatalarımız, yanlışlarımız oldu. Galatasaray taraftarını üzdüğümüz dönemler de oldu ama Allah'a şükür dört senelik periyotta onların hep yüzünü güldürdük, dört tane şampiyonluk yaşattık. Bu sene Avrupa'da önemli galibiyetler aldık. Galatasaray'ın artık dünya çapında bir takım olduğunu, tekrar o arenaya girdiğini, orada iddialı olduğunu net gösterdik. Gelecek sezon Türkiye Ligi'nde şampiyonluk çok önemli ama en büyük isteğim Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı. Orada ulaştığımız oyun ve sonuçlar, taraftarımızla birlikte Avrupa'ya verdiğimiz mesajlar farklı ülkelerde de çok konuşuldu. Bence en önemli şeylerden biri de bu. Bunu konuşturduğumuz için tabii ki çok mutluyum. Bunun yanında şampiyonluğu yakalamamızdan dolayı ayrıca mutluyum." ifadelerini kullandı.

        "HEDEFİMİZ 5 SENE ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLMAK"

        Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, gelecek sezonki hedeflerinin sorulması üzerine "Galatasaray daha önce dört sene üst üste şampiyon oldu ama beş sene üst üste şampiyonluk yaşamadı. İlk hedefimiz beş sene üst üste şampiyon olmak." dedi.

        Buruk'un açıklaması sürerken basın toplantısı odasına giren futbolcular, su ile kutlama yaptı. Buruk, toplantıyı bitirerek oyuncularına katıldı.

