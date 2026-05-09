        Haberler Dünya İran'dan ABD'ye uyarı | Dış Haberler

        İran'dan ABD'ye uyarı

        İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, ülkeye ait petrol tankerleri veya ticari gemilere yönelik herhangi bir müdahaleye, ABD'nin bölgedeki üsleri ve savaş gemilerini hedef alan ağır saldırılarla karşılık vereceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 23:40 Güncelleme:
        İran'dan ABD'ye uyarı

        Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilerine müdahale ve saldırılarına karşı "Uyarı" başlıklı bir açıklama yayımladı.

        Açıklamada, "İran'a ait petrol tankerleri ve ticari gemilere yapılacak herhangi bir müdahale, bölgedeki Amerikan merkezlerinden birine ve düşman gemilerine ağır saldırılarla karşılık bulacaktır." ifadelerine yer verildi.

        "FÜZE VE İHA'LARIMIZ ABD HEDEFLERİNE KİLİTLENDİ"

        İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, füze ve insansız hava araçlarının bölgedeki Amerikan hedefleri ile düşman gemilerine kilitlenerek ateşleme emri beklediğini bildirdi.

        İran'ın stratejik füze operasyonlarından sorumlu birimi Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, donanmanın İran'a ait petrol tankerleri ve ticari gemilere müdahaleye ABD'nin bölgedeki merkezleri ve düşman gemilerine ağır saldırıyla karşılık verileceği uyarısının ardından yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetlerinin füze ve insansız hava araçları, bölgedeki ABD hedeflerine ve saldırgan düşmanın gemilerine kilitlendi. Ateşleme emrini bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

        İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve ABD'nin deniz ablukası

        İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında, küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 80'e varan artış görüldü.

        ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

        İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemi geçişine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

        ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında bazıları İsrail'le bağlantılı gemilere el koymuştu.

        Bölgede son olarak ABD'nin 7 Mayıs'ta İran'a ait bir petrol tankerine saldırısının ardından İran donanması, ABD'nin bölgedeki savaş gemilerini füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef almıştı. ABD güçleri de bunun ardından İran'ın güney kıyılarındaki bazı noktaları hedef almıştı.

        İran, 8 Mayıs'ta "bölgesel koşulları kötüye kullanarak İran'ın petrol ihracatına zarar vermeye çalışan" yabancı bir petrol tankerine müdahale ederek, el koyduğunu bildirmişti.

        *Fotoğraf: İHA, temsilidir

