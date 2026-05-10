Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Keşfet Bu liste haritaya bakışınızı değiştirecek! Birden fazla kıtada toprağı olan 16 kıtalar arası ülke

        Bu liste haritaya bakışınızı değiştirecek! Birden fazla kıtada toprağı olan 16 kıtalar arası ülke

        Dünya haritasına baktığınızda ülkeler tek bir kıtaya ait gibi görünür. Oysa bazı ülkeler, kara bağlantıları ya da denizaşırı toprakları sayesinde iki hatta daha fazla kıtada yer alıyor. İşte birden fazla kıtada toprağı bulunan 16 kıtalar arası ülke!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 07:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bildiğiniz gibi Türkiye, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan iki kıtalı bir ülke. Ancak bu özelliğe sahip tek ülke değil. Dünyanın farklı noktalarında iki veya daha fazla kıtada toprağı bulunan ülkeler var. Kimi ülkeler kara bağlantısıyla kıtalar arasında uzanırken, kimileri denizaşırı topraklarıyla farklı coğrafyalara yayılıyor. Bu ülkeler, sınırların sadece çizgilerden ibaret olmadığını gösteriyor. İşte kıtalar arasında adeta köprü kuran ülkeler…

        2

        1. Türkiye

        Avrupa ile Asya’nın kesişim noktasında yer alan Türkiye, iki kıtayı fiziksel olarak birbirine bağlayan en bilinen ülkelerden biri. Anadolu Asya’da, Trakya ise Avrupa’da bulunuyor. İstanbul ise iki kıtaya yayılan nadir şehirlerden.

        3

        2. Rusya

        Rusya, dünyanın en büyük bitişik kıtalar arası ülkesi. Ülkenin batısında yer alan Moskova ve St. Petersburg Avrupa kıtasında bulunurken, doğusu Sibirya ile birlikte Asya’da yer alıyor. Ural Dağları ise genellikle bu iki kıta arasındaki sınır kabul ediliyor.

        4

        3. Mısır

        Mısır da tıpkı Türkiye gibi bitişik kıtalar arası ülkelerden biri. Topraklarının büyük bölümü Afrika’da yer alırken, Sina Yarımadası sayesinde Asya’ya uzanıyor. Bu bölge, iki kıta arasında doğal bir kara bağlantısı oluşturuyor.

        5

        4. Kazakistan

        Kazakistan’ın topraklarının büyük bölümü Asya’da yer alıyor. Ural Nehri’nin batısında kalan küçük bir kısmı ise Avrupa kıtasında bulunuyor.

        6

        5. Amerika Birleşik Devletleri

        Amerika Birleşik Devletleri, fiziksel olarak iki kıtayı birbirine bağlayan ülkelerden biri değil. Ülkenin ana karasına ait toprakları Kuzey Amerika Kıtası’nda yer alıyor. Ancak Hawaii ve Pasifik’teki bazı denizaşırı bölgeleri, Okyanusya coğrafi bölgesi içinde değerlendiriliyor.

        7

        6. Birleşik Krallık

        Birleşik Krallık, Avrupa’da yer alan bir ülke. Ancak dünyanın farklı noktalarında denizaşırı topraklara sahip. Bermuda bu bölgelerden yalnızca biri. Bu nedenle Birleşik Krallık da farklı kıtalarda varlık gösteren ülkeler arasında yer alıyor.

        8

        7. Fransa

        Afrika, Güney Amerika ve Okyanusya’da bulunan topraklarıyla en geniş coğrafi yayılıma sahip ülkelerden biri.

        Fransa, Güney Amerika ve Afrika başta olmak üzere farklı kıtalarda denizaşırı topraklara sahip. Bu nedenle fiziksel olarak kıtaları birbirine bağlamasa da kıtalar arası ülkeler arasında gösteriliyor.

        9

        8. İspanya

        İspanya, Kuzey Afrika’daki Ceuta ve Melilla şehirleriyle Avrupa dışına taşan ülkelerden biri. Ayrıca İspanya kontrolünde olan ünlü Kanarya Adaları coğrafi olarak Afrika kıtasına yakın konumda yer alıyor.

        10

        9. Portekiz

        Azor Adaları, Kuzey Atlantik Okyanusu'nda yer alıyor. Portekiz'e bağlı olan bu dokuz volkanik adadan oluşan takımada, Avrupa ile Kuzey Amerika arasında, Portekiz'in yaklaşık 1500 km batısında bulunuyor. Adaların bir kısmı jeolojik olarak Kuzey Amerika levhası üzerinde yer aldığı için Portekiz, kıtalar arası ülkeler arasında gösteriliyor.

        11

        10. Danimarka

        Kuzey Amerika’nın bir parçası olan dünyanın en büyük adası Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge. Bu durum, Danimarka’nın Kuzey Amerika ile coğrafi bağ kurmasını sağlıyor.

        12

        11. Yunanistan

        Ege Denizi’ndeki çok sayıda ada Yunanistan tarafından kontrol ediliyor. Bu adaların bir kısmı Anadolu kıyılarına oldukça yakın konumda yer alıyor. Bu nedenle Yunanistan, bazı değerlendirmelere göre Avrupa ile Asya arasında dolaylı bir bağlantı kuran ülkeler arasında gösteriliyor.

        13

        12. İtalya

        Bir Avrupa ülkesi olan İtalya, Sicilya’nın güneyinde yer alan Lampedusa ve Lampione adalarını kontrol ediyor. Bu adalar coğrafi olarak Afrika kıtasına Avrupa’ya kıyasla daha yakın konumda bulunuyor.

        14

        13. Venezuela

        Güney Amerika’da yer alan Venezuela, Karayip Denizi’ndeki Los Roques gibi ada topluluklarını da kontrol ediyor. Karayipler bazı coğrafi sınıflandırmalarda Kuzey Amerika’nın bir parçası kabul edildiği için Venezuela da kimi değerlendirmelerde kıtalar arası ülkeler arasında gösteriliyor.

        15

        14. Şili

        Güney Amerika’nın batı kıyısında yer alan Şili, Pasifik Okyanusu’ndaki Paskalya Adası (Rapa Nui) üzerinde de egemenliğe sahip. Bu ada coğrafi olarak Okyanusya’da kabul edildiği için Şili, bazı değerlendirmelerde farklı kıtalarla bağlantı kuran ülkeler arasında gösteriliyor.

        16

        15. Hollanda

        Avrupa’da yer alan Hollanda, Karayipler’deki Aruba ve Curaçao gibi denizaşırı bölgeleriyle farklı kıtalara uzanıyor. Karayipler bazı coğrafi sınıflandırmalarda Kuzey Amerika’nın parçası kabul ediliyor. Bu nedenle Hollanda, bazı değerlendirmelere göre birden fazla kıtada varlık gösteren ülkeler arasında sayılıyor.

        17

        16. Yemen

        Yemen, Arap Yarımadası’nda yer alan bir Asya ülkesi. Ancak Sokotra Adası (Socotra) gibi adalarıyla Afrika kıtasına oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Bu nedenle Yemen, bazı değerlendirmelerde farklı kıtalarla ilişkilendirilen ülkeler arasında gösteriliyor.

        Haber kaynak: World Atlas

        Görsel kaynak: iStock

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beşiktaş iskelesinde silahlı kavga

        (DHA) Beşiktaş iskelesinin önünde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi alındı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Çalışmalar sürüyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
        Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
        Galatasaray'dan tarihi dominasyon!
        Galatasaray'dan tarihi dominasyon!
        "Hedefimiz 5 sene üst üste şampiyon olmak!"
        "Hedefimiz 5 sene üst üste şampiyon olmak!"
        Bu gurur Dursun Özbek'in!
        Bu gurur Dursun Özbek'in!
        Türkiye, Sarı-Kırmızı!
        Türkiye, Sarı-Kırmızı!
        G.Saraylı oyuncuların şampiyonluk coşkusu!
        G.Saraylı oyuncuların şampiyonluk coşkusu!
        Sağlık Bakanlığı harekete geçti
        Sağlık Bakanlığı harekete geçti
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        Galatasaray'dan art arda şampiyonluk paylaşımları!
        Galatasaray'dan art arda şampiyonluk paylaşımları!
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Özel'e re'sen soruşturma
        Özel'e re'sen soruşturma
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar