Bu liste haritaya bakışınızı değiştirecek! Birden fazla kıtada toprağı olan 16 kıtalar arası ülke
Dünya haritasına baktığınızda ülkeler tek bir kıtaya ait gibi görünür. Oysa bazı ülkeler, kara bağlantıları ya da denizaşırı toprakları sayesinde iki hatta daha fazla kıtada yer alıyor. İşte birden fazla kıtada toprağı bulunan 16 kıtalar arası ülke!
Bildiğiniz gibi Türkiye, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan iki kıtalı bir ülke. Ancak bu özelliğe sahip tek ülke değil. Dünyanın farklı noktalarında iki veya daha fazla kıtada toprağı bulunan ülkeler var. Kimi ülkeler kara bağlantısıyla kıtalar arasında uzanırken, kimileri denizaşırı topraklarıyla farklı coğrafyalara yayılıyor. Bu ülkeler, sınırların sadece çizgilerden ibaret olmadığını gösteriyor. İşte kıtalar arasında adeta köprü kuran ülkeler…
1. Türkiye
Avrupa ile Asya’nın kesişim noktasında yer alan Türkiye, iki kıtayı fiziksel olarak birbirine bağlayan en bilinen ülkelerden biri. Anadolu Asya’da, Trakya ise Avrupa’da bulunuyor. İstanbul ise iki kıtaya yayılan nadir şehirlerden.
2. Rusya
Rusya, dünyanın en büyük bitişik kıtalar arası ülkesi. Ülkenin batısında yer alan Moskova ve St. Petersburg Avrupa kıtasında bulunurken, doğusu Sibirya ile birlikte Asya’da yer alıyor. Ural Dağları ise genellikle bu iki kıta arasındaki sınır kabul ediliyor.
3. Mısır
Mısır da tıpkı Türkiye gibi bitişik kıtalar arası ülkelerden biri. Topraklarının büyük bölümü Afrika’da yer alırken, Sina Yarımadası sayesinde Asya’ya uzanıyor. Bu bölge, iki kıta arasında doğal bir kara bağlantısı oluşturuyor.
4. Kazakistan
Kazakistan’ın topraklarının büyük bölümü Asya’da yer alıyor. Ural Nehri’nin batısında kalan küçük bir kısmı ise Avrupa kıtasında bulunuyor.
5. Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri, fiziksel olarak iki kıtayı birbirine bağlayan ülkelerden biri değil. Ülkenin ana karasına ait toprakları Kuzey Amerika Kıtası’nda yer alıyor. Ancak Hawaii ve Pasifik’teki bazı denizaşırı bölgeleri, Okyanusya coğrafi bölgesi içinde değerlendiriliyor.
6. Birleşik Krallık
Birleşik Krallık, Avrupa’da yer alan bir ülke. Ancak dünyanın farklı noktalarında denizaşırı topraklara sahip. Bermuda bu bölgelerden yalnızca biri. Bu nedenle Birleşik Krallık da farklı kıtalarda varlık gösteren ülkeler arasında yer alıyor.
7. Fransa
Afrika, Güney Amerika ve Okyanusya’da bulunan topraklarıyla en geniş coğrafi yayılıma sahip ülkelerden biri.
Fransa, Güney Amerika ve Afrika başta olmak üzere farklı kıtalarda denizaşırı topraklara sahip. Bu nedenle fiziksel olarak kıtaları birbirine bağlamasa da kıtalar arası ülkeler arasında gösteriliyor.
8. İspanya
İspanya, Kuzey Afrika’daki Ceuta ve Melilla şehirleriyle Avrupa dışına taşan ülkelerden biri. Ayrıca İspanya kontrolünde olan ünlü Kanarya Adaları coğrafi olarak Afrika kıtasına yakın konumda yer alıyor.
9. Portekiz
Azor Adaları, Kuzey Atlantik Okyanusu'nda yer alıyor. Portekiz'e bağlı olan bu dokuz volkanik adadan oluşan takımada, Avrupa ile Kuzey Amerika arasında, Portekiz'in yaklaşık 1500 km batısında bulunuyor. Adaların bir kısmı jeolojik olarak Kuzey Amerika levhası üzerinde yer aldığı için Portekiz, kıtalar arası ülkeler arasında gösteriliyor.
10. Danimarka
Kuzey Amerika’nın bir parçası olan dünyanın en büyük adası Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge. Bu durum, Danimarka’nın Kuzey Amerika ile coğrafi bağ kurmasını sağlıyor.
11. Yunanistan
Ege Denizi’ndeki çok sayıda ada Yunanistan tarafından kontrol ediliyor. Bu adaların bir kısmı Anadolu kıyılarına oldukça yakın konumda yer alıyor. Bu nedenle Yunanistan, bazı değerlendirmelere göre Avrupa ile Asya arasında dolaylı bir bağlantı kuran ülkeler arasında gösteriliyor.
12. İtalya
Bir Avrupa ülkesi olan İtalya, Sicilya’nın güneyinde yer alan Lampedusa ve Lampione adalarını kontrol ediyor. Bu adalar coğrafi olarak Afrika kıtasına Avrupa’ya kıyasla daha yakın konumda bulunuyor.
13. Venezuela
Güney Amerika’da yer alan Venezuela, Karayip Denizi’ndeki Los Roques gibi ada topluluklarını da kontrol ediyor. Karayipler bazı coğrafi sınıflandırmalarda Kuzey Amerika’nın bir parçası kabul edildiği için Venezuela da kimi değerlendirmelerde kıtalar arası ülkeler arasında gösteriliyor.
14. Şili
Güney Amerika’nın batı kıyısında yer alan Şili, Pasifik Okyanusu’ndaki Paskalya Adası (Rapa Nui) üzerinde de egemenliğe sahip. Bu ada coğrafi olarak Okyanusya’da kabul edildiği için Şili, bazı değerlendirmelerde farklı kıtalarla bağlantı kuran ülkeler arasında gösteriliyor.
15. Hollanda
Avrupa’da yer alan Hollanda, Karayipler’deki Aruba ve Curaçao gibi denizaşırı bölgeleriyle farklı kıtalara uzanıyor. Karayipler bazı coğrafi sınıflandırmalarda Kuzey Amerika’nın parçası kabul ediliyor. Bu nedenle Hollanda, bazı değerlendirmelere göre birden fazla kıtada varlık gösteren ülkeler arasında sayılıyor.
16. Yemen
Yemen, Arap Yarımadası’nda yer alan bir Asya ülkesi. Ancak Sokotra Adası (Socotra) gibi adalarıyla Afrika kıtasına oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Bu nedenle Yemen, bazı değerlendirmelerde farklı kıtalarla ilişkilendirilen ülkeler arasında gösteriliyor.
