        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu: ABD'nin İsrail'e mali ve askeri yardımlarını sonlandırma zamanı geldi | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu: ABD'nin İsrail'e mali ve askeri yardımlarını sonlandırma zamanı geldi

        İsrail Başbakanı Netanyahu, CBS'e yaptığı açıklamada İsrail'in çok yüksek teknolojili dev bir ekonomiye sahip olduğunu ifade ederek, "Amerikan askeri yardımını sona erdirmenin ve yardımdan ortaklığa geçmenin zamanı geldi" dedi. Öte yandan Netanyahu, ABD kamuoyunda son yıllarda İsrail'e olan desteğin giderek azalması hakkında da başka ülkeleri suçladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 07:32 Güncelleme:
        "ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi"

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in çok yüksek teknolojili dev bir ekonomiye sahip olduğunu belirterek, ABD'nin İsrail'e yılda 3,8 milyar dolar olan mali desteğini ve "askeri işbirliğinin mali bileşenini" sıfıra indirmek istediklerini söyledi.

        Netanyahu, Amerikan yayın kuruluşu CBS televizyonunda yayınlanan "60 Minutes" programında Major Garrett'e mülakat verdi.

        ABD ve İsrail’in ortak saldırıları sonucu İran’ın şu an “en zayıf halinde” olduğunu ileri süren Netanyahu, İran’ın silah üreten ve ekonomisini ayakta tutan birçok tesisini yok ettiklerini ifade etti.

        Netanyahu, İran’daki mevcut yönetimin öncekilere kıyasla güçlü olmadığını öne sürerek, ABD ile birlikte İran üzerinde, özellikle Hürmüz Boğazı’na uygulanan deniz ablukası ile baskı ve kontrolü sürdürdüklerini belirtti.

        Çin’in İran’a destek verip vermediği ile ilgili bir soruya Netanyahu, "Çin, füze üretimine belirli miktarda destek ve bazı bileşenler sağladı. Bu hoşuma gitmedi. Ama bundan fazlasını söyleyemem." diye yanıt verdi.

        Netanyahu, İsrail’in Lübnan’a saldırılarına ilişkin, Hizbullah’ın savaştan önce 150 bin füze ve roketi olduğunu, bunların yaklaşık yüzde 90’ını imha ettiklerini ileri sürdü. Netanyahu, ABD ile İran arasında devam eden görüşmelerden ayrı olarak "Hizbullah'a karşı mücadele"nin süreceğini ifade etti.

        ABD kamuoyunda son yıllarda İsrail’e olan desteğin giderek azalması hakkında da Netanyahu, bunun kendi yönetiminin politikalarıyla ilgisi olmadığını savundu, başka ülkeleri suçladı.

        Netanyahu, “Size ne olduğunu anlatayım. Birkaç ülke, Amerikan halkının İsrail'e olan sempatisini kırmak, Amerikan-İsrail ittifakını bozmak için, sahte adreslerle bot çiftlikleri kullanarak sosyal medyayı manipüle etti, çünkü bunun kendi çıkarlarına olduğunu düşünüyorlar.” diye konuştu.

        ABD’nin İsrail’e yılda 3,8 milyar dolar olan mali desteğini ve “askeri işbirliğinin mali bileşenini” sıfıra indirmek istediklerini de dile getiren Netanyahu, “Bizim ekonomimiz patlama yaşıyor. Üç yıllık savaştan sonra paramız son 50 yılda, belki de daha uzun süredir hiç olmadığı kadar güçlü.” dedi.

        Netanyahu, İsrail’in çok yüksek teknolojili dev bir ekonomiye sahip olduğunu ifade ederek, “Bence artık zaman içinde, üzerinde anlaşılmış bir programla, Amerikan askeri yardımını sona erdirmenin ve yardımdan ortaklığa geçmenin zamanı geldi.” açıklamasında bulundu.

        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Ek doğum izni için son 5 gün
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Trump: İran'ın yanıtı kabul edilemez
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Dyatlov Geçidi'ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Kız arkadaşı ile birlikte taksiciyi rehin alıp, polise ateş açtı
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        En güçlü bağlanma rekoru
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
