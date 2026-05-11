        Ek doğum izni başvuru süresi Cuma günü doluyor

        Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkartılırken, izin süresi yasa çıkmadan önce sona ermiş kişilere ek doğum izni başvurusu için 10 iş günü süre verildi. On günlük süre Cuma günü dolacak. Peki ek doğum izninden kimler yararlanacak? İşverenin ek doğum izni başvurusunu reddetme hakkı var mı? Ek doğum izni başvurusu reddedilen işçi ne yapmalı? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, ek doğum izni ile ilgili merak edilenleri yazdı

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 07:20 Güncelleme:
        Ek doğum izni için  son 5 gün

        Doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkartılmasına ilişkin kanun 1 Mayıs 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanuna eklenen geçici maddeyle, 16 haftalık doğum izni süresi bitmiş ancak 24 haftalık süre bitmemiş kişiler için ek doğum izni hakkı tanındı.

        Ek doğum izni hakkından, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi tamamlamamış kişiler yararlanacak. Bu kişilere, ek doğum izninden yararlanmak için 10 iş günü süre tanındı. Bu süre 15 Mayıs Cuma günü sona erecek.

        Buna göre, 15 Ekim 2025 tarihinden itibaren doğum yapmış işçi, memur, kamudaki sözleşmeli personel ve Türk Silahlı Kuvvetler personeli anneler 8 haftalık ek doğum izni için 15 Mayıs Cuma gününe kadar başvuru yapabilecekler.

        İŞVEREN EK DOĞUM İZNİ BAŞVURUSUNU REDDEDEBİLİR Mİ?

        Ek doğum izni başvuruları geçen hafta pazartesi günü başladı. Bazı işverenlerin ek doğum izni başvurularına olumsuz cevap verdiklerine dair iddialar dile getiriliyor.

        Doğum izni ile doğum sonrası yarım gün ücretsiz izin ve 6 aya kadar ücretsiz izin hakları İş Kanununun 74’üncü maddesinde düzenlenir. Bu madde hükümleri iş sözleşmesi ile çalışan ve İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçi için uygulanır.

        Söz konusu maddede doğum izni ve doğum sonrası diğer izinler emredici niteliktedir. İşverenin izni kullandırmama yetkisi bulunmamaktadır. Kanunun açık hükmüne rağmen işveren ek doğum izni başvurusunu reddederse işçi iş sözleşmesini haklı fesih yaparak kıdem tazminatını almak suretiyle işten ayrılabilir. Ayrıca, böyle bir muamele ile karşılaşan işçi işveren hakkında manevi tazminat davası da açabilir.

        KİM NE KADAR DOĞUM İZNİ KULLANABİLECEK?

        Yeni düzenleme uyarınca normal doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta süreyle doğum izni verilecek.

        Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki süreye iki hafta eklenir. Çoğul gebelik yapanların toplam izin süresi yeni kanunla 18 haftadan 26 haftaya çıktı.

        Annenin sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onay vermesi halinde doğumdan önceki iki haftaya kadar çalışmaya devam edilebilecek. Daha önce doktor izniyle çalışılabilecek süre doğumdan önce 3 hafta ile sınırlıydı.

        Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası kullanılamayan izin süreleri babaya kullandırılır.

        Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinen kişiye çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta izin kullandırılır.

        Bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olan işçiye de çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren on gün ücretsiz izin verilir.

        YARIM ÇALIŞMA İZNİ

        Yukarıda anlattığım doğum izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla anneye birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul doğum halinde bu sürelere 30’ar gün eklenir. Çocuğun engelli doğması halinde bu süre 360 gün olarak uygulanır.

        İsteği halinde kadın işçilere 24 haftalık doğum izni süresinin bitiminden veya çoğul gebelik halinde 26 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilir.

        Kadın işçiler, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde 1,5 saat süt izni kullanır.

        Söz konusu izinlerin hepsi kanunun emredici hükümlerindendir. Tamamen işçinin isteğine bağlıdır. İşverenin reddetme hakkı bulunmamaktadır.

        MEMUR VE İŞÇİNİN BABALIK İZNİ EŞİTLENDİ

        Yeni kanun, işçi ve memurların babalık iznini eşitledi. İşçilerin 5 gün olan babalık izni süresi memurlarda olduğu gibi 10 güne çıkartıldı.

        İŞÇİYE DOĞUM İZNİNDE SGK’DAN İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ

        Doğum izni sırasında memurlar fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç mali hakları ile sosyal yardımları dahil maaşlarını kurumlarından almaya devam ederler. Maaşlarında önemli bir fark yaşamazlar.

        İşçilere ise doğum izni süresince Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından iş göremezlik ödeneği verilir. Halk arasında rapor parası olarak adlandırılan iş göremezlik ödeneği, son 12 aylık ortalama prime esas kazancının 3’te 2’si oranında ödenir. Ancak, işçinin son 12 aylık ücreti ne olursa olsun 2026 yılında ödenecek 1 günlük iş göremezlik ödeneği 734 TL’den, 30 gün için verilecek ödenek ise 22.020 TL’den az olamaz.

        On günlük babalık izni süresince işçinin ücreti işverence ödenir. İş yerinde yol ve yemek yardımı gibi fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç normal ücretini almaya devam eder.

