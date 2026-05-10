        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen, Icardi ve Barış Alper Yılmaz Galatasaray'a şampiyonluğu getirdi!

        Üç silahşor Galatasaray'a şampiyonluğu getirdi!

        Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Barış Alper, gol yollarındaki performanslarıyla öne çıktı. Cimbom'un hücumdaki gol yükünü çeken muhteşem üçlü, sarı-kırmızılıların ligde attığı 77 golün 55'ine doğrudan katkı verdi.

        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 11:27 Güncelleme:
        Galatasaray, Süper Lig'de bitime 1 hafta kala üst üste 4'üncü, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan ederken, gol yollarındaki etkinliği ile de rakiplerini geride bıraktı.

        Ligde bitime 1 maç kala rakip fileleri 77 kez havalandıran Cimbom bu alanda zirvede yer alırken, Osimhen ve Icardi attıkları gollerle Aslan'ın zaferinde başrol oynadı.

        Süper Lig'de geçen sezon gol kralı olan Victor Osimhen bu sezon Afrika Kupası ve sakatlık sorunları yüzünden ligde 11 maç kaçırmasına rağmen kaydettiği kritik gollerle öne çıktı.

        Nijeryalı yıldız, 22 Süper Lig maçında 15 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 de asist yaptı. Osimhen böylece sarı-kırmızılıların ligdeki 20 golüne direkt katkı sağladı.

        ICARDI SON SEZONUNDA LİGDE PARLADI!

        Galatasaray'ın bir başka yıldızı Mauro Icardi de yine kalitesinden ödün vermedi... Birçok karşılaşmada yedek soyunmasına rağmen 30 lig maçında şans bulan Arjantinli santrfor, 14 gol atarak Osimhen'in ardından Galatasaray'da ligde en çok gol atan 2. isim oldu.

        Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma altındaki son sezonunda da şampiyonluğa büyük katkı vererek efsaneler arasına ismini yazdırmayı başardı.

        X FAKTÖR BARIŞ ALPER YILMAZ!

        Bitmek bilmeyen enerjisiyle Galatasaray taraftarının gönlünde taht kuran Barış Alper Yılmaz da attığı goller ve yaptığı asistlerle sezona damgasını vurdu.

        Bu sezon ligde sadece 3 maç kaçıran milli yıldız, hem Osimhen'in yokluğunda hem de Icardi'nin formsuz dönemlerinde takımın skor yükünü sırtladı; 8 gol, 12 asistle 20 gole doğrudan katkıda bulundu.

        Galatasaray'ın hücumdaki 'süper' üçlüsü böylece, geride kalan 33 haftada sarı-kırmızılıların kaydettiği 77 golün 37'sine imzalarını atarken, toplam 55 gole doğrudan etki etmeyi başardılar.

