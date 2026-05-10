Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyon olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve Yunus Akgün, HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'e özel açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK: GEÇEN SEZONLARA GÖRE DAHA AZ PUAN TOPLADIK

"Oyuncular değişiyor ama burada aslolan Galatasaray’ın başarısı. Galatasaray takımının bu sene taraftarımızla birlikte verdiği emeği az görmemek lazım. Dışarıdan bakıldığında bazen kolay da görünüyor. Baktığımızda; Fenerbahçe en yakın rakibimizdi, bu yarışın içerisindeydi ama biz kazandık. Onlar da çok büyük yatırımlar yaptı, devre arası transferler… Her şey tabii ki transfer değil, bunu oyunla birleştirmek gerekiyor. Bu sene kötü tecrübelerimiz de oldu. Geçen sezonlara göre daha az puan topladık çünkü Şampiyonlar Ligi’nde çok önemli bir yarış verdik. Son 16’ya kalmak ve üst üste 4. şampiyonluğu yakalamak…

Sezon sonunda baktığımızda, geçen hafta Fenerbahçe maçında yakaladığımız 7 puanlık farkı açan da Galatasaray’dı; bu derbiyi kazanan da Galatasaray’dı. Geçen hafta şampiyonluğu bitiremedik ama bu hafta bitirdik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz."

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON HEDEF 5. ŞAMPİYONLUK"

"Hep şunu söylerlerdi: 'Birinci şampiyonluğu alan, ikinci; ikinci şampiyonluğu alan, üçüncü sene zorlanır...' diye. Tabii ki bu zorlukları yaşıyorsunuz ama bizden başarı bekleyen bir Galatasaray takımı ve taraftarı var. Onların başı dik gezsin diye çok emek veriyoruz. Sezon içinde kötü oynadığımız maçlar da oldu. Bence hem futbolcuların hem de teknik adamların buna da hakkı var. Her maçı kazanmak istiyorsunuz ama kazanamıyorsunuz. İşin genelinde doğru bir strateji, oyun, istek ve dominasyon olarak baktığımızda Galatasaray takımı hep üstüne koyarak gidiyor. Önümüzdeki sene bizim için hedef 5. şampiyonluk, inşallah bunu da yaşarız."

YUNUS AKGÜN: ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN İYİ YERE KADAR GİTMEK İSTİYORUZ

"Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bu sezon çok başarılı bir takım vardı. Bunu başarmak kolay değil. 4 sene üst üste şampiyon olduk, Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldık, çok üst düzey takımlara karşı oynadık ve galip geldik. Hedeflerimiz her zaman bu yöndeydi. Seneye de bu şekilde olacak. Şampiyonlar Ligi’nde gidebileceğimiz en iyi yere kadar gitmek istiyoruz. Bunları camiamıza, taraftarımıza armağan ediyoruz."

"DÜNYA KUPASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

"Yerli oyuncular her takım için çok önemlidir. Biz de takım arkadaşlarımıza her zaman elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dünya Kupası tabii ki bizim için çok önemli, yıllar sonra orada olacağız. Çok güçlü bir takımımız var, iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Dinlendikten sonra kampa başlayacağız."