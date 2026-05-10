Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Hedef üst üste 5. şampiyonluk

        Okan Buruk: Hedef üst üste 5. şampiyonluk

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Yunus Akgün, kazanılan 26. şampiyonluğun ardından HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Zor bir sezon geçirdiklerini belirten Buruk, gelecek sezon hedeflerinin üst üste 5. şampiyonluk olduğunu söyledi. Yunus Akgün ise gelecek sezon bu kez Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak istediklerini belirtti.

        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 10:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"

        Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyon olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve Yunus Akgün, HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'e özel açıklamalarda bulundu.

        OKAN BURUK: GEÇEN SEZONLARA GÖRE DAHA AZ PUAN TOPLADIK

        "Oyuncular değişiyor ama burada aslolan Galatasaray’ın başarısı. Galatasaray takımının bu sene taraftarımızla birlikte verdiği emeği az görmemek lazım. Dışarıdan bakıldığında bazen kolay da görünüyor. Baktığımızda; Fenerbahçe en yakın rakibimizdi, bu yarışın içerisindeydi ama biz kazandık. Onlar da çok büyük yatırımlar yaptı, devre arası transferler… Her şey tabii ki transfer değil, bunu oyunla birleştirmek gerekiyor. Bu sene kötü tecrübelerimiz de oldu. Geçen sezonlara göre daha az puan topladık çünkü Şampiyonlar Ligi’nde çok önemli bir yarış verdik. Son 16’ya kalmak ve üst üste 4. şampiyonluğu yakalamak…

        REKLAM

        Sezon sonunda baktığımızda, geçen hafta Fenerbahçe maçında yakaladığımız 7 puanlık farkı açan da Galatasaray’dı; bu derbiyi kazanan da Galatasaray’dı. Geçen hafta şampiyonluğu bitiremedik ama bu hafta bitirdik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz."

        "ÖNÜMÜZDEKİ SEZON HEDEF 5. ŞAMPİYONLUK"

        "Hep şunu söylerlerdi: 'Birinci şampiyonluğu alan, ikinci; ikinci şampiyonluğu alan, üçüncü sene zorlanır...' diye. Tabii ki bu zorlukları yaşıyorsunuz ama bizden başarı bekleyen bir Galatasaray takımı ve taraftarı var. Onların başı dik gezsin diye çok emek veriyoruz. Sezon içinde kötü oynadığımız maçlar da oldu. Bence hem futbolcuların hem de teknik adamların buna da hakkı var. Her maçı kazanmak istiyorsunuz ama kazanamıyorsunuz. İşin genelinde doğru bir strateji, oyun, istek ve dominasyon olarak baktığımızda Galatasaray takımı hep üstüne koyarak gidiyor. Önümüzdeki sene bizim için hedef 5. şampiyonluk, inşallah bunu da yaşarız."

        YUNUS AKGÜN: ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN İYİ YERE KADAR GİTMEK İSTİYORUZ

        "Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bu sezon çok başarılı bir takım vardı. Bunu başarmak kolay değil. 4 sene üst üste şampiyon olduk, Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldık, çok üst düzey takımlara karşı oynadık ve galip geldik. Hedeflerimiz her zaman bu yöndeydi. Seneye de bu şekilde olacak. Şampiyonlar Ligi’nde gidebileceğimiz en iyi yere kadar gitmek istiyoruz. Bunları camiamıza, taraftarımıza armağan ediyoruz."

        "DÜNYA KUPASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

        "Yerli oyuncular her takım için çok önemlidir. Biz de takım arkadaşlarımıza her zaman elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dünya Kupası tabii ki bizim için çok önemli, yıllar sonra orada olacağız. Çok güçlü bir takımımız var, iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Dinlendikten sonra kampa başlayacağız."

        ÖNERİLEN VİDEO

        16 yaşındaki Mert, evde silahla vurulmuş ölü bulundu

        Antalya'da ailesinin haber alamadığı Mert K.A. (16), komşusu tarafından evde pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
        Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        G.Saraylı oyuncuların şampiyonluk coşkusu!
        G.Saraylı oyuncuların şampiyonluk coşkusu!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar