        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!

        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!

        Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun bitimine 1 hafta kala üst üste dördüncü, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kasasını da dolduracak. Sarı-kırmızılılar, bu sezonun şampiyonluk primi, geçmiş şampiyonluklar için verilen ödül, Süper Lig katılım bedeli ve galibiyet ile beraberlik başına ödenen ödüller olmak üzere yaklaşık 872 milyon TL'lik dev gelirin sahibi olacak. UEFA gelirleri de hesaba katıldığında sarı-kırmızılıların toplam geliri 3 milyar 699 milyon 666 bin TL'yi bulacak.

        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 09:19 Güncelleme:
        1

        Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u mağlup ederek üst üste 4., toplamda 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kasasını da dolduracak.

        2

        Ligde şampiyon olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde eden sarı-kırmızılı kulüp, dev gelirin sahibi olacak.

        3

        Cimbom, 132,2 milyon lira lige katılım bedeli ile geçmişteki 25 şampiyonluğu karşılığında 256,25 milyon lira da "şampiyonlar payı" hakkına sahip...

        4

        Süper Lig'de 33 hafta sonunda 24 galibiyet, 5 beraberliği bulunan Galatasaray, performans primi olarak ise şu ana kadar 255,99 milyon lira kazandı.

        5

        Cimbom, şampiyonluğun ardından 227,8 milyon liralık primin de sahibi olacak. Böylelikle Galatasaray'ın bu sezonki yayın havuzundan geliri toplam 872,24 milyon lirayı bulacak.

        6

        * 182 milyon dolarlık yayın bedelinin yarısı, güncel döviz kuru üzerinden ligdeki kulüplere dağıtılacak.

        Gelirin diğer yarısının ödemesinde ise geçen yıl yapılan yayın ihalesi gününün kuru (31,3 lira) ve 1 yılda oluşan enflasyon oranı baz alınıyor. 2024-25 sezonunda 31,3 liralık kur üzerinden işlem yapılırken bu sezon yüzde 29,27’lik enflasyon değerlemesi sonucu bu meblağ, 40,46 lira olarak şekillendi.

        7

        Lige katılım payı olarak 132,2 milyon lira, daha önce yaşanan her şampiyonluk için 10,25 milyon lira, her galibiyet için 9,66 milyon lira, her beraberlik için ise galibiyet priminin yarısı yani 4,83 milyon lira ödeniyor.

        8

        UEFA'DAN 2,82 MİLYAR TL KAZANDI!

        Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselen Galatasaray, ayak bastı parası, performans primleri, yayın havuzu ve UEFA katsayı payı olmak üzere UEFA'dan da yaklaşık 53,53 milyon Euro (şu anki kurla yaklaşık 2 milyar 827 milyon 426 bin lira) kazandı.

        9

        UEFA gelirleri de hesaba katıldığında Galatasaray Kulübü bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi geliri olarak yaklaşık 3 milyar 699 milyon 666 bin Türk Lirası'nı kasasına koyacak.

        10

        Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'de son hafta oynayacağı Kasımpaşa maçının sonucuna göre gelirini daha da artırabilir.

