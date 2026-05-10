        Sağlık Bakanlığı harekete geçti: 3 Türk karantinaya alınacak

        Sağlık Bakanlığı harekete geçti: 3 Türk karantinaya alınacak

        Hantavirüs tespit edilen MV Hondius adlı yolcu gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşının yarın Türkiye'ye getirileceğini açıklayan Sağlık Bakanlığı, vatandaşlarda şu ana kadar herhangi bir hastalık belirtisine rastlanmadığını bildirdi. İlgili uluslararası kurumlarla koordineli yürütülen süreç kapsamında vatandaşların Türkiye'ye dönüşlerinin ardından karantinaya alınacağı belirtilirken, geminin yanaşacağı İspanya'nın Tenerife Limanı'nda tahliye operasyonu için güvenlik ve sağlık önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 01:01 Güncelleme:
        Sağlık Bakanlığı harekete geçti

        Sağlık Bakanlığı, uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 Türk vatandaşının yarın Türkiye’ye getirileceğini açıkladı. Bakanlık, vatandaşlarda şu ana kadar herhangi bir semptom ya da hastalık bulgusuna rastlanmadığını bildirdi.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilgili uluslararası otoritelerle koordineli şekilde yürütülen süreç kapsamında vatandaşların sağlık durumlarının düzenli olarak izlendiği belirtildi. Açıklamada, “Vatandaşlarımız ülkemize ulaştıkları andan itibaren karantinaya alınacak, tüm sağlık süreçleri Bakanlığımız tarafından titizlikle yürütülecektir” ifadelerine yer verildi.

        HANTAVİRÜS NEDİR?

        Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

        Öte yandan, hantavirüs tespit edilen MV Hondius adlı yolcu gemisinin İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’ndaki Tenerife Limanı’na yanaşması için hazırlıklar sürüyor. Arjantin’in Ushuaia kentinden 20 Mart’ta hareket eden geminin, Afrika’nın batısındaki Cabo Verde’ye gitmek üzere sefer yaptığı öğrenildi.

        Tahliye operasyonu öncesi Tenerife’de güvenlik önlemleri artırılırken, İspanya Sivil Muhafızları’na bağlı Özel Grup (GRS) ekipleri Granadilla Limanı girişinde hazır bekletildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom, İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska ve İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia da operasyon sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

