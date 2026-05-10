Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Antik Roma'da bile fast food kültürü varmış! Thermopolium adı verilen antik lokantalar 2026'nın yıllar önceki yansıması gibi!

        Bugün tüm dünyada en sevilenlerin başında! Meğer Antik Roma'da bile varmış!

        Fast food kültürünün modern dünyanın ürünü olduğunu düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Antik Roma'da faaliyet gösteren thermopolium adlı lokantalar, günümüzün ayaküstü yemek anlayışının binlerce yıl önceki versiyonu olarak dikkat çekiyor. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 08:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hamburger zincirleri ve hızlı servis restoranları yeni çağın alışkanlığı gibi görünse de tarih çok farklı bir hikâye anlatıyor. Antik Roma sokaklarında hizmet veren thermopoliumlar, insanların yüzyıllar önce de hızlı yemek tükettiğini ortaya koyuyor. Sizin için derledik…

        2

        ANTİK ROMA’NIN AYAKÜSTÜ LEZZET DURAKLARI

        Bugünün hızlı tüketim kültürü çoğu zaman modern çağın bir ürünü gibi görülüyor. Ancak yapılan arkeolojik araştırmalar, insanların binlerce yıl önce de “ayaküstü yemek” alışkanlığına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

        3

        Antik Roma’da faaliyet gösteren ve “thermopolium” adı verilen küçük lokantalar, dönemin fast food kültürünün en dikkat çekici örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

        4

        THERMOPOLIUM NEDİR?

        Latince kökenli thermopolium kelimesi, “sıcak yemek satılan yer” anlamına geliyor. Bu mekanlar özellikle evinde mutfağı olmayan ya da yemek hazırlamak için vakit ayırmayan halkın uğrak noktasıydı.

        5

        Günümüzdeki büfe, sokak lezzeti dükkanı ya da küçük restoranların antik versiyonu olarak görülen thermopoliumlar, Roma şehir yaşamının vazgeçilmez parçalarından biriydi.

        6

        Arkeologlara göre yalnızca Pompei’de yaklaşık 80 adet thermopolium bulunuyordu. Bu sayı, hızlı tüketim kültürünün o dönemde ne kadar yaygın olduğunu gözler önüne seriyor.

        7

        TEZGAHLARIN İÇİNDE SICAK YEMEKLER BULUNUYORDU

        Thermopoliumların en dikkat çekici özelliklerinden biri taş tezgahlarının içine yerleştirilen büyük kaplardı. Bu kaplarda sıcak şarap, mercimek yemekleri, sebzeler, ekmekler ve çeşitli et ürünleri muhafaza ediliyordu.

        8

        Müşteriler ise gelip hızlıca sipariş veriyor, yemeklerini ayakta tüketebiliyor ya da yanlarında götürebiliyordu. Uzmanlar, bu sistemin günümüzdeki self servis restoran anlayışına oldukça benzediğini belirtiyor.

        9

        Özellikle çalışan sınıfın yoğun şekilde tercih ettiği bu mekanlar, Roma’nın hareketli sosyal hayatının merkezlerinden biri haline gelmişti.

        10

        POMPEİ KAZILARI TARİHE IŞIK TUTTU

        Thermopoliumlar hakkında en önemli bilgiler, Vezüv Yanardağı’nın patlamasıyla küller altında kalan Pompei kentinde yapılan kazılar sayesinde elde edildi. Korunmuş duvar resimleri, yiyecek kapları ve mutfak kalıntıları, dönemin yemek kültürünü detaylı biçimde ortaya çıkardı.

        11

        Bazı mekanların duvarlarında ördek, tavuk ve horoz gibi yiyecek tasvirlerinin bulunması, menülerin görsellerle tanıtıldığına dair yorumlara neden oldu. Bu detaylar, antik çağ insanlarının da müşteriyi cezbetmek için görsel unsurlardan yararlandığını gösteriyor.

        12

        MODERN FAST FOOD KÜLTÜRÜNÜN ATASI MI?

        Tarihçiler, thermopoliumların bugünkü fast food restoranlarının temel mantığını taşıdığı görüşünde birleşiyor. Hızlı servis, hazır yemek, yoğun şehir yaşamına uygun tüketim alışkanlıkları ve sosyal etkileşim… Tüm bu unsurlar, iki bin yıl önce de insanların günlük hayatında yer alıyordu.

        13

        Her ne kadar bugünkü hamburger zincirlerinden oldukça farklı görünse de thermopoliumlar, insanlığın hızlı yemek tüketme alışkanlığının sanıldığından çok daha eskiye dayandığını kanıtlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Deniz kaplumbağaları için aydınlatmalar kırmızı LED'e çevrildi

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki 1 kilometrelik sahilde bulunan aydınlatmalar deniz kaplumbağalarının yön bulmalarına yardımcı olmak amacıyla kırmızı renkli LED armatürlerle değiştirildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
        Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
        Galatasaray'dan tarihi dominasyon!
        Galatasaray'dan tarihi dominasyon!
        "Hedefimiz 5 sene üst üste şampiyon olmak!"
        "Hedefimiz 5 sene üst üste şampiyon olmak!"
        Bu gurur Dursun Özbek'in!
        Bu gurur Dursun Özbek'in!
        Türkiye, Sarı-Kırmızı!
        Türkiye, Sarı-Kırmızı!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        G.Saraylı oyuncuların şampiyonluk coşkusu!
        G.Saraylı oyuncuların şampiyonluk coşkusu!
        Sağlık Bakanlığı harekete geçti
        Sağlık Bakanlığı harekete geçti
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        Galatasaray'dan art arda şampiyonluk paylaşımları!
        Galatasaray'dan art arda şampiyonluk paylaşımları!
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Özel'e re'sen soruşturma
        Özel'e re'sen soruşturma