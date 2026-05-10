ABD istihbaratı: Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor

ABD istihbaratının değerlendirmesine göre, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, üst düzey İranlı yetkililerle birlikte savaş stratejisinin şekillendirilmesinde kritik bir rol oynuyor. İstihbarat bulgularına yakın birden fazla kaynağın aktardığına göre, parçalanmış durumdaki rejim içinde kesin yetki dağılımı hala net değil; ancak Mücteba Hamaney'in, İran'ın savaşı sona erdirmek amacıyla ABD ile yürüttüğü müzakereleri nasıl yöneteceğinin belirlenmesinde etkili olduğu düşünülüyor.

Hamaney, savaşın başında babasının ve ülkenin önde gelen askeri liderlerinden bazılarının öldüğü saldırıda ağır yaralanmasından bu yana kamuoyu önünde hiç görülmedi. Bu durum, sağlık durumu ve İran yönetim yapısındaki rolüne ilişkin çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

Kaynaklara göre, ateşkesin bir ayı aşmasına rağmen ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi çatışmayı diplomatik yollarla sona erdirme arayışını sürdürüyor. ABD istihbaratı ise İran'ın, Amerikan bombardımanlarının ardından toparlanma sürecinde olduğunu; saldırılara rağmen önemli askeri kapasitesinin korunduğunu ve ABD ablukasına aylarca daha dayanabilecek durumda bulunduğunu değerlendiriyor.

Hamaney, yaralandığı saldırıdan birkaç gün sonra babasının yerine İran'ın yeni dini lideri ilan edildi. Ancak kaynaklara göre ABD istihbarat topluluğu bugüne kadar onun nerede bulunduğunu görsel olarak doğrulayabilmiş değil.

ELEKTRONİK CİHAZ KULLANMIYOR

Belirsizliğin bir nedeni de Hamaney'in iletişim için elektronik cihaz kullanmaması. Kaynaklardan birine göre, yalnızca kendisini yüz yüze ziyaret edebilen kişilerle temas kuruyor ya da haberlerini ulaklar aracılığıyla iletiyor.

Kaynaklar, Hamaney'in tedavisinin sürdüğünü ve bu süreçte tecrit altında tutulduğunu belirtiyor. Vücudunun bir tarafında yüzünü, kolunu, gövdesini ve bacağını etkileyen ciddi yanıklar bulunduğu ifade ediliyor.

Buna karşın İran dini liderlik ofisinin protokol başkanı Mazaher Hosseini, cuma günü yaptığı açıklamada Hamaney'in yaralarının iyileşmekte olduğunu ve “artık tamamen sağlıklı” olduğunu söyledi.

"HAMANEY ZAMANI GELDİĞİNDE HALKA SESLENECEK"

Hosseini, Hamaney'in ayağında ve belinin alt kısmında hafif yaralanmalar bulunduğunu, ayrıca "kulağının arkasına küçük bir şarapnel parçası isabet ettiğini" ancak yaraların iyileşme sürecinde olduğunu ifade etti.

İran'da kalabalığa hitap eden Hosseini, "Allah'a şükür, sağlık durumu iyi. Düşman her türlü söylentiyi ve asılsız iddiayı yayıyor. Onu görmek ve yerini öğrenmek istiyorlar. Ama halk sabırlı olmalı, acele etmemeli. Zamanı geldiğinde size kendisi seslenecek" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise hafta başında İran devlet medyasına yaptığı açıklamada, Hamaney ile iki buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Bu, ülkenin yeni dini lideriyle üst düzey bir İranlı yetkili arasında kamuoyuna yansıyan ilk yüz yüze görüşme oldu.

ABD istihbarat raporlarına göre savaş, İran'ın askeri kapasitesini zayıflattı ancak tamamen yok etmedi. Daha önce CNN, ABD istihbaratının İran'ın füze rampalarının yaklaşık yarısının Amerikan saldırılarından sağ çıktığını değerlendirdiğini aktarmıştı.