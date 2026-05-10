Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!

Yangından kurtulan adam hastanede hayatını kaybetti!
Bartın'da sobadan çıkan yangın sonrası balkondan atlayıp hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki Osman Atik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Giriş: 10 Mayıs 2026 - 09:28 Güncelleme:
İHA'nın haberine göre olay, Bartın'ın Ulus ilçesi Küllü köyünde yaşandı. Yukarı Mahalle'de yaşayan 72 yaşındaki Osman Atik, sobanın içindeki odunları yanıcı madde ile tutuşturmak istedi.
Yanıcı madde ile ateşlenen soba bir anda alev aldı. Olayda yaşlı adamın kollarında yanıklar oluştu. Panikle balkondan atlayan Osman Atik, Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Vücudunda yanıklar olan ve 2.kattan atlaması sonrası yaralanan 72 yaşındaki Osman Atik'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
