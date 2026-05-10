        Haberler Gündem Güncel Son dakika! Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!

        Düzce'de rafting sırasında bot devrildi. Botun devrilmesi sonucu yaşanan faciada, akıntıya kapılan 35 yaşındaki Cansu Engin Çamur hayatını kaybetti

        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 10:14 Güncelleme:
        Düzce'de Melen Çayı’nda rafting yaparken botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılan Cansu Engin Çamur (35), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, akşam saatlerinde Cumayeri ilçesinde meydana geldi. Melen Çayı'nda rafting turuna katılan Cansu Engin Çamur'un da bulunduğu 7 kişilik bot, Esentepe mevkisinde devrildi.

        Bottan düşerek akıntıya kapılan Çamur, suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çamur'un bulunması için rafting botları ile sudan ve kıyıdan arama çalışması başlatıldı.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Çalışmalar sonucu, botun devrildiği yere 10 kilometre uzaklıkta, Sakarya'nın Kocaali ilçesi Gümüşoluk köyü Melen Barajı seti önünde Çamur'un cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkartılan Çamur'un cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Akçakoca Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

