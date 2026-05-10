        Haberler Dünya Trump: İran'ın yanıtı kabul edilemez | Dış Haberler

        Trump: İran'ın yanıtı kabul edilemez

        İran'ın, savaşın sona ermesi için ABD'nin önerdiği taslak tasarıya yanıtını iletmesinin ardından Trump'tan kritik açıklamalar geldi. İran'a bir kez daha gözdağı veren ABD Başkanı, "42.000 masum, silahsız protestocuyu yok edip şimdi ülkemize gülüyorlar. Artık gülemeyecekler. İranlılar 47 yıldır bizi oyalıyor" dedi. Öte yandan Trump, "İran'ın yanıtı kabul edilemez" açıklamasını yaptı

        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 23:19 Güncelleme:
        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptığı açıklamada eski Başkan Barack Obama ve Joe Biden'ı hedef aldı. İran'ın 47 yıldır ABD'yi oyaladığını savunan Trump, "Artık gülmeyecekler" ifadelerini kullandı. Trump, Obama döneminde İran’a büyük miktarda para gönderildiğini iddia etti.

        ABD Başkanı Donald Trump, İran’a ilişkin yaptığı açıklamada Tahran yönetimini sert sözlerle hedef aldı. Trump, İran’ın 47 yıldır Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın geri kalanıyla "oyun oynadığını" savunarak, bu süreci "ertele, ertele, ertele" sözleriyle tanımladı.

        OBAMA’YI HEDEF ALDI

        Açıklamasında eski ABD Başkanı Barack Obama’yı da eleştiren Trump, Obama döneminde İran’a büyük avantaj sağlandığını ileri sürdü.

        Trump, Obama’nın İran’a karşı "iyi davranmakla kalmadığını, harika davrandığını" belirterek, "Fiilen onların tarafına geçti, İsrail’i ve diğer tüm müttefikleri bir kenara attı ve İran’a büyük ve çok güçlü bir yeni soluk verdi" ifadelerini kullandı.

        TAHRAN’A YÜZ MİLYARLARCA DOLAR AKTARILDIĞINI İDDİA ETTİ

        Trump, Obama döneminde İran’a büyük miktarda para gönderildiğini iddia etti. "Yüz milyarlarca dolar ve 1,7 milyar dolarlık nakit para Tahran’a uçakla getirildi" diyen Trump, söz konusu paranın İran’a "gümüş tepside sunulduğunu" öne sürdü.

        Trump, Washington D.C., Virginia ve Maryland’deki bankaların boşaltıldığını, paraların valizler ve çantalar içinde uçaktan indirildiğini iddia etti.

        BİDEN’A DA YÜKLENDİ

        Trump, açıklamasında eski ABD Başkanı Joe Biden’ı da hedef aldı. Obama’yı "zayıf ve aptal bir Amerikan Başkanı" olarak nitelendiren Trump, “O, liderimiz olarak bir felaketti ama uykucu Joe Biden kadar kötü değildi” dedi.

        "47 YILDIR BİZİ OYALIYORLAR"

        İran’ın uzun yıllardır ABD’yi beklettiğini ve oyaladığını savunan Trump, İran yönetimini yol kenarındaki bombalarla Amerikan vatandaşlarını öldürmekle, protestoları bastırmakla ve masum göstericilere yönelik şiddetle suçladı.

        Trump, İran’ın son dönemde 42 bin masum ve silahsız protestocuyu ortadan kaldırdığını iddia etti. ABD’nin yeniden güçlendiğini belirten Trump, İran’ın artık Amerika Birleşik Devletleri’yle alay edemeyeceğini söyledi. Trump açıklamasını, "Artık gülmeyecekler" sözleriyle tamamladı.

        TRUMP: İRAN'IN YANITI KABUL EDİLEMEZ

        ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin savaşın sonlanmasına yönelik ABD'nin teklifine yanıtına ilişkin, "Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez" dedi.

        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
