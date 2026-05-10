Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi | Dış Haberler

        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi

        İran medyası, ABD'nin savaşı sonlandırma önerisine İran'ın Pakistan üzerinden yanıt gönderdiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 15:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi

        İran medyasında yer alan habere göre, İran'ın ABD'nin savaşı sonlandırma önerisine yanıtı Pakistan üzerinden gönderildi. Önerilen teklife göre, bu aşamada müzakereler savaşı sona erdirmeye odaklanacak.

        ABD-İran hattında Pakistan üzerinden görüşmeler gerçekleşirken, İran'ın ABD'ye sunulmak üzere son teklifini 1 Mayıs günü Pakistan'a ilettiği açıklanmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, cuma günü yaptığı açıklamada İran'dan yanıt beklediklerini ifade etmişti. İran medyasında yer alan haberlere göre, İran ABD'nin önerisine yanıt verdi.

        Tahran, Washington'un taleplerine karşılık olarak "14 maddelik revize edilmiş kapsamlı bir plan" sunduğu belirtilmişti.

        Bugün paylaşılan habere göre, önerilen teklifte, bu aşamada müzakerelerin savaşı sona erdirmeye odaklanacağı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beşiktaş iskelesinde silahlı kavga

        (DHA) Beşiktaş iskelesinin önünde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi alındı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Çalışmalar sürüyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Katy Perry açacak
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!