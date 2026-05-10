İran medyasında yer alan habere göre, İran'ın ABD'nin savaşı sonlandırma önerisine yanıtı Pakistan üzerinden gönderildi. Önerilen teklife göre, bu aşamada müzakereler savaşı sona erdirmeye odaklanacak.

ABD-İran hattında Pakistan üzerinden görüşmeler gerçekleşirken, İran'ın ABD'ye sunulmak üzere son teklifini 1 Mayıs günü Pakistan'a ilettiği açıklanmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, cuma günü yaptığı açıklamada İran'dan yanıt beklediklerini ifade etmişti. İran medyasında yer alan haberlere göre, İran ABD'nin önerisine yanıt verdi.

Tahran, Washington'un taleplerine karşılık olarak "14 maddelik revize edilmiş kapsamlı bir plan" sunduğu belirtilmişti.

Bugün paylaşılan habere göre, önerilen teklifte, bu aşamada müzakerelerin savaşı sona erdirmeye odaklanacağı belirtildi.