Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Polisler film yüzünden Matt Damon ve Ben Affleck'i dava etti

        Polisler film yüzünden Matt Damon ve Ben Affleck'i dava etti

        Matt Damon ve Ben Affleck, 'The Rip' filminde kendilerini kötü gösterdikleri için polisler tarafından dava edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 11:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisle karşı karşıya geldiler

        Matt Damon ve Ben Affleck, hem yapımcılığını hem de başrollerini üstlendikleri film nedeniyle polisle karşı karşıya geldi. İki oyuncu, yapım şirketleri Artists Equity aracılığıyla çektikleri 'The Rip' adlı filmde, Miami polisini 'kirli' olarak gösterdikleri iddiasıyla polis tarafından dava edildi.

        Ocak ayında yayına giren film, "Gerçek olaylardan esinlenilmiştir" uyarısıyla başlıyor. Senarist ve yönetmen Joe Carnahan daha önce, filmin 2016'da Miami Lakes'te gerçekleşen uyuşturucu baskınına dayandığını belirtmişti. Bu baskın sırasında Miami-Dade Polis Merkezi, 24 milyon dolardan fazla aklanmış paraya el koymuş ve bu da Miami-Dade tarihinde devlet tarafından el konulan en büyük para olayı olmuştu.

        REKLAM

        "BİZ ASLA PARA ÇALMADIK"

        2016'daki ilk baskında yer alan birçok polis memuru, ünlü oyunculara açtıkları davada, filmin haksız itibar zedelenmesine neden olduğunu iddia etti.

        2016 yılındaki davanın baş dedektifi Jonathan Santana, basına yaptığı açıklamada, "Biz asla bir dolar bile çalmadık" dedi.

        Santana, 10 yıllık davadaki çalışmalarıyla daha önce övgü aldığını ancak 'The Rip' filminin gösterime girmesinden bu yana insanların kendisiyle alay ettiğini, kendisine kovalarca para çalmış gibi davrandıklarını söyledi.

        Filmde Damon ve Affleck, uyuşturucu baskınını yürüten baş polis memurları olarak rol aldı. Filmde büyük miktarda parayı keşfettikten sonra, ekibin ittifakı ve güveni sınanıyordu.

        REKLAM

        Dava dilekçesinde ayrıca, 'The Rip' filminin polis yolsuzluğunu, kartel anlaşmalarını ve hatta cinayeti tasvir etmek için uydurma olay örgülerine yer verdiği iddia edildi. Şikayette, polis memurlarının şüphelileri kandırdığı, kartelle doğrudan temas kurduğu ve ele geçirilen paranın bir kısmını yasa dışı yollarla ceplerine indirmeyi düşündüğü anlar da dahil olmak üzere filmden çok sayıda sahneye atıfta bulunuldu.

        "POLİSİ KİRLİ GÖSTERDİLER"

        Polisleri temsil eden avukat, "Polis memurlarını kirli gösterdiler, müvekkillerimi kirli gösterdiler. İtibarları zedelendi. Müvekkillerim artık hayatlarının geri kalanında herkesin onları kirli olarak algılaması nedeniyle zarar görecekler" dedi.

        Bu, 'The Rip'in ilk kez tepkiyle karşılaşması değil. Filmin gösterime girmesinin hemen ardından Hialeah Belediye Başkanı Bryan Calvo, filmin şehrini tehlikeli olarak gösterdiğini ve kolluk kuvvetlerine saygısızlık ettiğini savunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da deniz ekosistemi araştırılıyor

        Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından yürütülen "Deniz Biyoçeşitliliği ve Okuryazarlığı Projesi" kapsamında Marmara, Ege ve Akdeniz'de deniz ekosistemine yönelik bilimsel araştırma gerçekleştiriliyor

        #Matt Damon
        #Ben Affleck
        #dava
        #the rip
        #polis
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Katy Perry açacak
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci