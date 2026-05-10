Polisler film yüzünden Matt Damon ve Ben Affleck'i dava etti

Matt Damon ve Ben Affleck, hem yapımcılığını hem de başrollerini üstlendikleri film nedeniyle polisle karşı karşıya geldi. İki oyuncu, yapım şirketleri Artists Equity aracılığıyla çektikleri 'The Rip' adlı filmde, Miami polisini 'kirli' olarak gösterdikleri iddiasıyla polis tarafından dava edildi.

Ocak ayında yayına giren film, "Gerçek olaylardan esinlenilmiştir" uyarısıyla başlıyor. Senarist ve yönetmen Joe Carnahan daha önce, filmin 2016'da Miami Lakes'te gerçekleşen uyuşturucu baskınına dayandığını belirtmişti. Bu baskın sırasında Miami-Dade Polis Merkezi, 24 milyon dolardan fazla aklanmış paraya el koymuş ve bu da Miami-Dade tarihinde devlet tarafından el konulan en büyük para olayı olmuştu.

REKLAM

"BİZ ASLA PARA ÇALMADIK"

2016'daki ilk baskında yer alan birçok polis memuru, ünlü oyunculara açtıkları davada, filmin haksız itibar zedelenmesine neden olduğunu iddia etti.

2016 yılındaki davanın baş dedektifi Jonathan Santana, basına yaptığı açıklamada, "Biz asla bir dolar bile çalmadık" dedi.

Santana, 10 yıllık davadaki çalışmalarıyla daha önce övgü aldığını ancak 'The Rip' filminin gösterime girmesinden bu yana insanların kendisiyle alay ettiğini, kendisine kovalarca para çalmış gibi davrandıklarını söyledi.

Filmde Damon ve Affleck, uyuşturucu baskınını yürüten baş polis memurları olarak rol aldı. Filmde büyük miktarda parayı keşfettikten sonra, ekibin ittifakı ve güveni sınanıyordu.

REKLAM

Dava dilekçesinde ayrıca, 'The Rip' filminin polis yolsuzluğunu, kartel anlaşmalarını ve hatta cinayeti tasvir etmek için uydurma olay örgülerine yer verdiği iddia edildi. Şikayette, polis memurlarının şüphelileri kandırdığı, kartelle doğrudan temas kurduğu ve ele geçirilen paranın bir kısmını yasa dışı yollarla ceplerine indirmeyi düşündüğü anlar da dahil olmak üzere filmden çok sayıda sahneye atıfta bulunuldu.

"POLİSİ KİRLİ GÖSTERDİLER"

Polisleri temsil eden avukat, "Polis memurlarını kirli gösterdiler, müvekkillerimi kirli gösterdiler. İtibarları zedelendi. Müvekkillerim artık hayatlarının geri kalanında herkesin onları kirli olarak algılaması nedeniyle zarar görecekler" dedi.

Bu, 'The Rip'in ilk kez tepkiyle karşılaşması değil. Filmin gösterime girmesinin hemen ardından Hialeah Belediye Başkanı Bryan Calvo, filmin şehrini tehlikeli olarak gösterdiğini ve kolluk kuvvetlerine saygısızlık ettiğini savunmuştu.